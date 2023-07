von Julia Koschel Eine Radlerhose kombinieren wir mit den unterschiedlichsten Pieces und können so immer neue Looks kreieren. Das sorgt dafür, dass wir nach Lust und Laune zwischen sportlichen Outfits und coolen Streetstyles hin und her springen können. Wie einfach das geht und was ihr dabei möglichst beachten solltet, verraten wir euch jetzt.

Ob drunter oder drüber – die perfekte Radlerhose kombinieren wir einfach nach Lust und Laune. Denn kaum ein Trend-Piece ist so vielseitig und problemlos zu tragen. Aus unserer Sommergarderobe ist sie daher kaum noch wegzudenken. An warmen Frühlings- und Herbsttagen ergänzen wir sie einfach mit einem wärmeren Oberteil. Dabei kommt es letztendlich auch nur auf den eigenen Geschmack an, ob man sie in ihrer eigentlichen Funktion als Hose trägt oder als "Sichtschutz" unter Kleidern und Röcken. Was die perfekte Radlershorts ausmacht und vor allem, wie ihr sie zu einem echten Trend-Look kombinieren könnt? Dazu haben wir euch ein paar Inspos zusammengetragen – Möglichkeiten zum Nachshoppen inklusive.

Wie eingangs erwähnt, habt ihr nahezu die freie Wahl, wie ihr die Radlerhose kombinieren möchtet. Daher gibt es eigentlich nur wenige grundlegende Dinge, über die ihr euch im Vorfeld Gedanken machen solltet.

Soll die Radlerhose als Hauptakteur fungieren oder "unsichtbar" unter einem Kleid oder Rock verschwinden? Danach richtet sich zum Beispiel die Länge der Hose, die Farbwahl (damit sie sich nicht abzeichnet), etc.

Danach richtet sich zum Beispiel die Länge der Hose, die Farbwahl (damit sie sich nicht abzeichnet), etc. Achtet auf eine gute Passform. Egal, ob unter einem Kleidungsstück oder als Hose getragen – wenn die Radlershorts unschön einschnürt, kann das in beiden Fällen sehr unvorteilhaft aussehen.

Egal, ob unter einem Kleidungsstück oder als Hose getragen – wenn die Radlershorts unschön einschnürt, kann das in beiden Fällen sehr unvorteilhaft aussehen. Ein breites Bündchen sorgt nicht nur für einen guten Halt, sondern verhindert auch, dass die Hose zu stark einschnürt. Ebenfalls wichtig: Die Höhe des Bündchens muss sich daran orientieren, wie ihr die Radlerhose kombinieren wollt. Beispiel: Unter einem Rock in Kombination mit einem Crop Top sollte die Radlerhose möglichst nicht oben herausschauen.

Was die perfekte Radlershorts grundsätzlich ausmacht, wissen wir nun. Doch wie kombinieren wir die Radlerhose für einen Trend-Look, wenn wir sie nicht nur zum Spinningkurs tragen möchten? Ganz einfach – das sind unsere vier liebsten Kombinationen mit einer Radlerhose als Hauptakteur.

So kombinieren wir Radlerhosen am liebsten

1. Starten wir mit dem Klassiker:

Radlerhose, Oversize-Oberteil, Sneaker, Tennissocken und etwas schlichten Schmuck – fertig. Der sportliche Look kann jedem Farbschema angepasst werden. So funktioniert er sowohl in der All-Black-Variante, monochromem Grau oder mit leuchtenden Farben. Statt zu Sneakern könnt ihr an warmen Tagen auch zu sportlichen Sandalen – etwa Adiletten oder Birkenstock-Sandalen – greifen.

2. Für den Streetstyle, der auch im Büro bestens funktionieren kann:

Während eine Radlerhose in Kombination mit einem Cop Top allein etwas zu sehr nach Fitnessstudio aussieht, können wir diese beiden Pieces doch sehr gut als Basis für einen coolen Look gebrauchen. Denn mit einem Longblazer und einem Paar Loafer kann sich dieses Outfit sehr gut sehen lassen und mitunter bürotauglich sein. Dazu etwas Schmuck, eine Sonnenbrille je nach Wetterlage und eine kleinere Crossbody-Bag – fertig! Wer etwas mehr Silhouette bevorzugt, greift zu einem Gürtel, der – logisch – über dem Longblazer gebunden wird und so schnell für mehr Figur sorgt.

Tipp: Wenn ihr das Outfit bürotauglich machen möchtet, setzt auf zurückhaltende Nicht-Farben wie Schwarz, Grau, Beige, Creme-Weiß. Das macht es klassischer und die Radlerhose fällt im Büro kaum jemandem auf.

3. So wird die Radlerhose partytauglich:

Ihr möchtet auch bei der nächsten Party nicht auf eure liebste Trendhose verzichten? Kein Problem. Mit etwas Glitzer oder Pailletten in Form eines Oberteils, Schuhen oder der Handtasche oder ein Naked-Dress über der Radlerhose – und schon ist sie partytauglich. So seid ihr bestens gerüstet, um ganz bequem die ganze Nacht durchzutanzen. Die Radlerhose kann sowohl Basic-Schwarz oder eine Knallfarbe haben; bei den Schuhen könnt ihr ganz nach eurem persönlichen Grad an Bequemlichkeit gehen – von High Heels bis Chunky Boots ist alles erlaubt.

Ein partytauglicher Look zum Durchtanzen im Club oder auf einer Rooftop-Party könnte dieser hier sein:

4. Etwas edgy wird es mit Chunky Boots und Lederjacke:

Wenn ihr eure Radlerhose statt zu einem Spinningkurs lieber auf einem motorisierten Bike, sprich einem Motorrad, tragen wollt (oder zumindest so aussehen wollt), dann liegt ihr damit genau richtig. Denn der Stilbruch zwischen sportlicher Radlershorts und derbem (Fake-)Leder ist einfach hervorragend für einen Look mit Ecken und Kanten geeignet. Ob klobige Chunky Boots oder luftige Chunky Sandalen, breitere Gold- oder Silberketten und dazu eine kurze oder Oversize-Lederjacke (auch hier gerne Fake-Leder) – die Möglichkeiten sind riesig. Kombiniert, wie es euch gefällt und entsprechend dem Anlass und Wetter.

Tipp: Eine Sonnenbrille ist hier bei gutem Wetter nahezu Pflicht und unterstreicht den Style einfach perfekt. Sonnenbrillen-Trends stellen wir euch hier vor.

Ihr seht: Um sie nur zum Spinningkurs zu tragen, dafür ist die Radlershorts viel zu schade. Für unsere Sommergarderobe ist sie geradezu ein Must-have. Wir kombinieren die Radlerhose ganz nach Belieben für unseren Alltag und machen sie mitunter sogar bürotauglich – und sollte doch mal spontan eine Sporteinheit anstehen, sind wir immerhin an den Beinen schon fertig gekleidet. Spart Zeit und macht gute Laune.

Wir fassen für euch noch einmal die drei wichtigsten Regeln zusammen.

Drei einfache Regeln für einen Trend-Look mit einer Radlerhose

Setzt Kontraste: Mit einer Radlerhose zeigt ihr nicht nur schön viel Bein, auch eure Rundungen kommen wunderbar zur Geltung. Noch aufregender wird es, wenn ihr dazu einen Kontrast mit einem weiten Oberteil setzt. Ob mit Oversize-T-Shirt im Sommer oder Oversize-Sweatshirt / -Hoodie im Frühling und Herbst. Diese Kombi liebte schon Prinzessin Diana. Der sehr sportliche Look kann dann entsprechend mit Sneakern oder auch mal Birkenstocks oder anderen Sandalen komplettiert werden. Mit Tennissocken und etwas schlichtem Schmuck wird daraus eine runde Sache. Denkt über den sportlichen Tellerrand hinaus. Eine Radlerhose kann mit weitaus mehr kombinieren als nur mit sportlichen Pieces. Unter einem Naked-Dress geht sie ebenso wie zu einem schicken Blazer, High Heels, Loafer oder Lederjacke. Es müssen nicht immer sportliche Sneaker sein. Blickdicht sollte die Radlerhose sein. Das gilt vor allem bei Modellen, die ihr nicht unter einem Kleid oder Rock tragen wollt, sondern als reguläre Hose. Die Unterwäsche sollte auch darauf angepasst sein. Besonders gut eignet sich nahtlose Unterwäsche, da sie sich nicht unter der hautengen Radlershorts abzeichnet.

Extra-Tipp: Der vierte Punkt ist viel weniger eine Regel als ein Tipp. Wild gemusterte Radlershorts sind wunderbar und können einen angesagten Look kreieren. Dennoch würden wir euch lieber zu einer Basic-Radlerhose raten, denn mit ihr könnt ihr nahezu jeden Look, jeden Style kombinieren und seid passend zu so ziemlich jedem Anlass bestens gekleidet.

Ihr möchtet noch ein paar Radlershorts zum Nachshoppen? Wir haben euch ganz klassische, schlichte Modelle herausgesucht.

