Mama knows best Darum haben (wirklich) Mütter immer Recht

In manchen Situationen brauchen wir einfach eine zweite Meinung. Und wessen Tipps sind dabei hilfreicher, als die von unserer Mama? Denn die hat bekanntlich immer Recht ...

Mama knows best. Ein Spruch, den wir vermutlich alle schon mal gehört haben und – in 90 Prozent der Fälle – durchaus bestätigen können. Aber wieso ist das überhaupt so? Zufall? Bestimmung? Ein geheimes Mütter-Gesetz?

Fakt ist: Mama hat immer Recht

Egal ob Liebeskummer, Stress im Büro, Rotweinflecken auf der Couch oder nur das Abendessen – unsere Mütter haben für so gut wie jede Lebenslage den perfekten Rat. Das kommt natürlich nicht von irgendwo her. Unsere Mütter waren, genau wie wir, auch mal Kinder und haben vermutlich genau dieselben Fehler gemacht. Und das ist auch gut so. Denn sonst könnten wir es heute (mit ihren Ratschlägen) ja nicht besser machen.

Investiere in Menschen, die auch in dich investieren Manche Menschen sind nur kurzzeitig ein Teil unseres Lebens, andere begleiten uns über Jahre und wir stehen alle Höhen und Tiefen mit ihnen durch. Wichtig ist es, herauszufinden, welche Menschen dein Leben genauso bereichern wie du ihres und in welche Beziehungen es sich zu investieren lohnt.

Damals dachten wir schließlich noch, dass Stoffschuhe im Regen eine gute Idee wären oder der erste Liebeskummer uns umbringen würde. Wenn wir mal nicht auf Mamas Ratschlag gehört haben, hat sich das in der Regel schnell bemerkbar gemacht. Entweder mit nassen Füßen oder anderen (gefühlten) Katastrophen. Aus Fehlern soll man ja schließlich lernen ...

Hinterher ist man immer schlauer

Es spielt auch gar keine Rolle, wie alt wir sind. Es gibt Ratschläge unserer Mütter, die werden wir einfach niemals vergessen. Auch, wenn wir sie hin und wieder doch missachten. Hand aufs Herz: Wir sind garantiert alle schon mal ohne Jacke aus dem Haus und haben unsere Mutter schon im Hinterkopf mahnen hören. Sorry, Mama! Im Nachhinein hatte sie immer Recht – auch wenn wir das hier uns da vielleicht nicht einsehen wollten.

Wer selbst Kinder hat, der wird vermutlich auch an die Ratschläge der eigenen Mutter denken und sie vielleicht sogar weitergeben. Schließlich haben die sich fast immer bewährt. Und so führen wir diese schöne Tradition immer weiter und jeder fragt sich irgendwann "Warum hat Mama eigentlich immer Recht?". Tja, jetzt wisst ihr es ...