Ein Regenponcho fürs Fahrrad ist Gold wert. Wer im Herbst, Winter und Frühling sportlich und trocken von A nach B kommen will, dürfte uns hier zustimmen. Wir haben für dich schöne und gleichermaßen praktische Modelle gesucht – und gefunden. Aber sieh selbst!

Ein Regenponcho fürs Fahrrad darf eigentlich in keinem Kleiderschrank von Radliebhabern fehlen. Denn der große Bruder der Regenjacke ist unschlagbar, wenn es um unkomplizierten, größtmöglichen Schutz vor Regen geht.

Regenponcho fürs Fahrrad: Diese 4 Dinge zeichnen ihn aus

große Spannbreite = großer Schutz: Durch die ausladende Größe und die Verlängerung bis über die Knie schützt ein Regenponcho fürs Fahrrad den Großteil der Beine und sogar ein wenig die Füße. So bleibst du deutlich trockener als mit einer reinen Regenjacke. Regenponcho mit oder ohne Ärmel: Manche Modelle sind so konzipiert, dass man sie über den Lenker wirft – so bleiben sogar deine Hände trocken. Andere Modelle wiederum haben "normale" Ärmel. Hier musst du dich entscheiden, was du für sinnvoller bzw. praktischer erachtest. Kapuze mit oder ohne Sichtfenster: Vereinzelt sind die Kapuzen des Regenponchos fürs Fahrrad so geschnitten, dass sie über das Gesicht reichen. Um dennoch eine gute Sicht zu haben, besitzen diese Modelle Sichtfenster. Alternativ gibt es auch Regenponchos mit einer Art Schirm – wie bei einem Capi. seitliche Sichtfenster: Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und um deine Sicht nicht unnötig einzuschränken, haben viele Regenpochos an der Seite der Kapuze einen durchsichtigen Part. So kannst du deine Kapuze richtig schön tief ins Gesicht ziehen und für optimalen Regenschutz sorgen.

Diese Regenponchos sind ideal fürs Fahrrad

Fahrrad-Regenponcho "Unisex Valdipino Poncho" von Vaude

Die Marke Vaude ist bekannt für qualitative Outdoor-Produkte von Rucksäcken bis Kleidung. Der klassische Regenponcho fürs Fahrrad"Unisex Valdipino Poncho" überzeugt mit einer verstellbaren Kapuze, Brusttasche und Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Verschiedene Farben und Größen bieten für jede:n das passende Modell.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho "Unisex Valdipino Poncho" von Vaude

wasserdicht und windabweisend

und waschmaschinengeeignet

Handschlaufen für guten Sitz

für guten Sitz Bestseller bei Amazon

Fahrrad-Regenponcho "City 560" von BTWIN

Dieser Regenponcho fürs Fahrrad von BTWIN vereint viele gute Komponenten: Neben seiner eigentlichen Funktion – dich trocken zu halten – überzeugt das Modell "CIty 560" vor allem mit seinen Reflektoren und der leuchtend gelben Farbe. Beides zusammen sorgt für mehr Sicherheit, da du auch im Dunkeln oder bei schlechter Sicht (etwa aufgrund von starkem Regen) im Straßenverkehr nicht so schnell übersehen wirst. Damit der Regenponcho dir nicht "davonflattert", besitzt er spezielle Bänder mit Klettverschlüssen, die du an deinem Beinen befestigen kannst.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho "City 560" von BTWIN:

wasserdicht bis zu zwei Stunden

bis zu zwei Stunden Platz für einen Rucksack bis 20 Liter

verstellbare Kapuze kann mit oder ohne Helm darunter getragen werden

kann mit oder ohne Helm darunter getragen werden Brusttasche (auch zum Verstauen zu verwenden)

(auch zum Verstauen zu verwenden) zwei Jahre Garantie

Fahrrad-Regenponcho "Super Praktiko" von Hock

Der Fahrrad-Regenponcho von Hock macht seinem Namen alle Ehre: "Super Praktiko". Das Modell gibt es in drei verschiedenen Farben und Größen, besitzt Reflektoren für die Sicherheit bei schlechter Sicht und einen Brustgurt für einen optimalen Halt.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho "Super Praktiko" von Hock

Rückenlüftung

verstellbare Kapuze mit seitlichen Sichtfenstern und Schirm

und "Griffe" für die Hände für optimalen Halt

wasserdicht dank abgedichteter Nähte

Fahrrad-Regenponcho "City 900" von BTWIN

Der Fahrrad-Regenponcho "City 900" von BTWIN bringt neben seines Regenschutzes vor allem zwei gute Eigenschaften mit: eine Kapuze mit sehr großen, transparenten Seitenteilen für maximale Sicht nach links und rechts und Klettverschluss-Bänder an den Beinen für einen optimalen Sitz. Das Modell gibt es in vier verschiedenen Farbkombinationen und mehreren Größen.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho "City 900" von BTWIN

wasserdicht bis zu zwei Stunden

bis zu zwei Stunden Belüftung unter den Armen

strapazierbares, atmungsaktives Material

Brusttasche (auch zum Verstauen)

(auch zum Verstauen) zwei Jahre Garantie

Fahrrad-Regenponcho von Lowland Outdoor

Mit dem Fahrrad-Regenponcho des niederländischen Unternehmens Lowland Outdoor erhältst du einen soliden Schlecht-Wetter-Begleiter. Das Modell ist so geschnitten, dass es über den Lenker und die Arme geht. Die justierbare Kapuze passt auch über einen Fahrradhelm, allerdings bleibt hier ein Großteil des Gesichts ungeschützt.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho von Lowland Outdoor

wasserdicht dank verschweißter Nähte

dank verschweißter Nähte atmungsaktiv

Einheitsgröße

separate Transporttasche

Fahrrad-Regenponcho von AWHA Outdoor

Das Schweizer Unternehmen AWHA Outdoor bietet mit seinem Fahrrad-Regenponcho ein Modell mit vielen Features an. Die Reflektoren und die seitlichen Sichtfenster an der verstellbaren Kapuze bieten dir Sicherheit während der Fahrt; Handschlaufen für einen festen Sitz bei (Fahrt-)Wind und ein zusätzlicher Schirm an der Kapuze sorgen für mehr Komfort.

Weitere Infos zum Fahrrad-Regenponcho von AWHA Outdoor

wasserdicht dank versiegelter Nähte

Brusttasche

Handwäsche

Transportbeutel

Darauf solltest du beim Kauf eines Regenponchos fürs Fahrrad achten

Sicherheit : Regenponchos gibt es zum Teil nur in Einheitsgrößen. Bist du eher zierlich und/oder klein gebaut, solltest du darauf achten, dass der Regenponcho fürs Fahrrad nicht zu groß und somit ggf. zur Gefahr wird – etwa, weil er in die Speichen gelangen kann o.ä.

: Regenponchos gibt es zum Teil nur in Einheitsgrößen. Bist du eher zierlich und/oder klein gebaut, solltest du darauf achten, dass der Regenponcho fürs Fahrrad nicht zu groß und somit ggf. zur Gefahr wird – etwa, weil er in die Speichen gelangen kann o.ä. Qualität: Wir sparen alle gerne mal ein paar Euro – wenn dein Regenponcho aber am Ende des Tages nicht dicht hält, weil er vielleicht schlecht verarbeitet ist, bringt dir die Ersparnis gar nichts. Die gute Nachricht: Die empfehlenswerten Modelle fürs Fahrrad liegen alle in einem ähnlichen Preisbereich – du kannst also nach eigenem Geschmack und Bedürfnis gehen.

Allzeit gute und trockene Fahrt!

