Du möchtest bequem fliegen und gleichzeitig zügig durch die Sicherheitskontrollen kommen? Dann solltest du diese Gegenstände zu Hause lassen.

Langstreckenflüge können wahre Herausforderungen sein, aber mit der richtigen Garderobe wird das Reisen zum Genuss! Doch welche Outfits machen unterwegs Sinn und was hält uns nur unnötig bei den Sicherheitskontrollen auf?

Auf zum Airport, fertig, los!

Kleidung, die auf den ersten Blick bequem und passend erscheint, kann dich am Flughafen tatsächlich behindern. Doch keine Sorge, wir haben die besten Tipps, um stilvolle Outfits auszuwählen und dir eine reibungslose Sicherheitskontrolle zu ermöglichen. Erfahre in unserem Video, welche Schätze du besser zu Hause lässt, um deine Reise so einfach wie möglich zu gestalten.

Verwendete Quelle: glamour.de