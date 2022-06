von Julia Koschel Retro-Sneaker liegen 2022 voll im Trend. Die schönsten Modelle haben wir für euch in diesem Artikel zusammengetragen.

Sneaker sind aus unseren Schuhschränken seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Ob zu sportlichen Outfits oder zum mädchenhaften Blümchenkleid – Sneaker passen einfach zu allem. 2022 liegen einmal mehr Retro-Sneaker im Trend, die aussehen, als hätten wir sie schon seit Jahrzehnten im Schuhschrank oder von unseren (Groß-)Eltern geerbt. Die folgenden fünf Modelle haben es uns besonders angetan. Könntet ihr euch für nur einen Favoriten entscheiden?

Retro-Sneaker-Trend 2022: Diese fünf Modelle sind dieses Jahr besonders angesagt

Ob alt oder auf alt gemacht, ob 1-zu-1 wie das Original oder mit modernen Anpassungen – das spielt beim Retro-Sneaker-Trend keine Rolle. Einzig der Charme der Vergangenheit steht hier im Vordergrund. Gepaart mit coolen aktuellen Styles oder von Kopf bis Fuß im Retro-Look legt ihr mit diesen fünf Sneakern einen bequemen Auftritt hin.

High-Top aus den 80ern

In den 1980er Jahren gehörten Sneaker noch auf die Straße; sie waren reine Streetstyle-Schuhe und hatten im Büro oder bei festlichen Anlässen nichts zu suchen. (Ein Glück hat sich das längst geändert.) Aus dieser Streetstyle-Zeit stammen die beliebten High-Tops von klassischen Nikes à la Michael Jordans Air Jordan bis hin zu Vans Sk8-Hi.

Wie so ziemlich jede Sneaker-Variante ist auch der High-Top-Sneaker universell einsetzbar, stellt aber aufgrund seiner meist etwas klobigen Form den mitunter größten Stilbruch zu Kleidern und Röcken dar. Was nichts Schlechtes sein muss, richtig?!

Superga aus Canvas

Dass der nächste Schuh zum Bestandteil des Retro-Sneaker-Trends 2022 werden musste, war eigentlich klar. Denn wenn es nur einen Sieger im Bereich der meisten Einsatzmöglichkeiten geben kann, dann sind es die Supergas aus Canvas. Im Idealfall in Weiß – denn dann braucht ihr sie eigentlich nie wieder ausziehen. Je nachdem, wie ihr den Sneaker kombiniert, versprüht ihr damit entweder unschuldigen 60s-Charme, wilden 70er-Flair oder coole 80er-Atmosphäre. Kurz gesagt: Mit einem Superga könnt ihr einfach nichts falsch machen.

Vans Old Skool

Klar, Vans Old Skool tragen das Retro-Motto quasi im Namen. Aus der Mode waren sie aber zugegebenermaßen nie. Das ändert aber nichts daran, dass sie 2022 einmal mehr zu den Sneaker-Trends gehören – diesmal eben zu den Retro-Sneakern. Ganz zu unserer Freude. Denn mit einem Paar Vans Old Skool fühlen wir uns seit Jahren gut und stets passend angezogen. Geht es euch nicht auch so? Oder besitzt ihr bisher kein Paar? Dann können wir euch das für 2022 nur ans Herz legen. Bequem, cool und super wandelbar – in klassischem Schwarz oder Weiß, gedeckten dunklen Tönen wie Bordeau oder Dunkelblau / Dunkelgrün oder in sanften Frühlings- und Sommerfarben wie helles Rosé oder Beige – sucht euch euren Favoriten raus und freut euch auf einen treuen Begleiter. Übrigens: Das Modell gibt es auch in der Plateau-Version.

Adidas Stan Smith

Mit dem Modell "Stan Smith" hat Sportartikelhersteller Adidas einen Kultschuh für die Ewigkeit geschaffen. Dass er bis heute zu den Dauerbrennern gehört, liegt sicherlich auch an seiner schlichten, weißen Optik, die sich einfach in jedes Outfit ideal eingliedert. Die kleinen farblichen Highlights am Hacken und der Lasche sind schöne Hingucker. Wer trotz Retro-Sneaker-Trend im Jahr 2022 mit dem Zeitgeist gehen will, wählt gegebenenfalls die umweltfreundliche Variante des Adidas Stan Smith'.

70s-Runner

Der Hype um die sogenannten 70s-Runner begann eigentlich unmittelbar in den 1970er Jahren. Damals liefen erstmals Frauen einen Marathon – und sorgten damit für Aufsehen. Ihre Schuhe wurden Kult und bekamen durch den Film "Forrest Gump" noch einmal weiteren Rückenwind. Und so dürfen die 70s-Runner auch 2022 bei einer Auflistung der Retro-Sneaker, die im Trend liegen, nicht fehlen.

