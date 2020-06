Pride is everyday! Riccardo Simonetti und About You launchen erste Equality Collection

Ganz nach dem Motto "Pride is everyday!" launcht Fashion-Idol Riccardo Simonetti in Kooperation mit About You seine erste Modekollektion. Das Einzigartige an dem Konzept? Es handelt sich um Unisex-Kleidung, in der sich jede und jeder wohlfühlen soll. Und genau das spiegelt auch das Kampagnen-Shooting wider, für welches Models verschiedener sexuellen Orientierung, Geschlechts und Konfektionsgröße vor der Kamera standen.

Vielfalt zeigt sich aber auch im Design – lasst euch überraschen. Kleine Vorwarnung: Es wird bunt und auffällig! Genau das Richtige also, um ein Statement zu setzten!