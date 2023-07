Royal-Looks: Diese Personen stylen Kate, Beatrice und Co.

von Ilka Alves Goncalves Catherine, Princess of Wales, gilt als einer der stilsichersten Royals und auch Prinzessin Beatrice mausert sich immer mehr zur Royal-Fashionista – aber wer steckt hinter den Looks? Wer stylt den britischen Adel?

Die Looks der Royals werden von der ganzen Welt verfolgt, beurteilt oder gelobt. Schnitt, Bedeutung oder Farbwahl – jedes Detail muss stimmen und darf keinen Freiraum für Spekulationen lassen. Die falsche Wahl kann einen Skandal auslösen, weshalb es selten vorkommt, dass Catherine, Princess of Wales, 41, oder Königin Camilla, 75, sich selbst einkleiden. Doch wer ist für den Stil der britischen Royals verantwortlich?

Queen Elizabeth setzte auf Farbe – aus gutem Grund

Allen voran gegangen ist ein Mitglied der britischen Königsfamilie, das ganze Jahrzehnte mit seinem Stil geprägt hat: Queen Elizabeth, †96. Dafür verantwortlich war Angela Kelly. Kaum eine Stylistin hatte und hat bei Hofe einen so hohen Stellenwert wie sie. Die Vertraute der ehemaligen Queen war als Chef-Stylistin knapp 30 Jahre lang für die Kleidung und Accessoires der Queen zuständig. Sie genoss sogar so viel Ansehen, dass sie über ihre Arbeit als Ankleidedame der Königin Bücher herausbringen durfte.

Angela Kelly neben Anna Wintour bei der Modenschau von Richard Quinn im Jahr 2018. © YUI MOK/POOL/AFP / Getty Images

In ihrem Buch "Dressing The Queen: The Jubilee Garderobe" schrieb die Designerin über ihre Herangehensweise bei ihrer Arbeit mit der Queen. Knallige Farben dienten dazu, die Sichtbarkeit der Monarchin zu erhöhen. Die Queen selbst sagte einmal: "Wenn ich beige tragen würde, wüsste keiner, wer ich bin". So wurde bei dem Styling immer der Anlass mitgedacht, damit die wichtigste Person des Events auf den Bildern nicht untergeht. Nach dem Tod der Queen hat Angela Kelly bestätigt, dass sie nicht länger für die königliche Familie arbeiten werde. König Charles, 74, hat ihr als Dank für die treuen Dienste ein Haus in der Nähe von Guiseley in Yorkshire geschenkt.

Catherine, Princess of Wales setzt gleich auf zwei Stylistinnen

Die Dresserinnen des Adels bleiben in der Regel im Hintergrund. Sie sind weder berühmte Modedesignerinnen noch Society-Größen. Sie sind fleißig, begabt und haben ein Auge fürs Detail. Vor allem die Princess of Wales wird für ihren guten Stil gelobt – dahinter steckt Natasha Archer. Archer soll laut "Daily Mail" bereits seit 2007 als persönliche Assistentin für Kate gearbeitet haben und wurde später zu ihrer Stylistin befördert.

Natasha Archer auf der Reise nach Indien von Prinz William und der damaligen Herzogin Catherine. © Dominic Lipinski / Getty Images

Fotograf:innen gelang bei der Indienreise der Cambridges im Jahr 2016 ein goldener Schnappschuss, der hinter die Kulissen blicken ließ. Natasha Archer erhielt für ihre Arbeit mit der Princess of Wales und den Looks der Pakistanreise im Jahr 2019 viel Anerkennung bekommen. Laut "Daily Mail" soll es nämlich Archer zuzuschreiben sein, dass Kate dem pakistanischen Designer Maheen Khans bekannt gemacht wurde. Seine Designs für die Reise, die Moderne und Tradition vereint hatten, wurden von der Presse hochgelobt. 2021 hatte Natasha Archer ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Während ihrer Elternzeit soll Virginia Chadwyck-Healey sie vertreten haben.

Prinzessin Beatrice erlebt Style-Metamorphose

Doppelt hält besser – das dachte sich auch Prinzessin Beatrice, 34, und setzt beim Styling auf zwei Mode-Expertinnen. Mit Erfolg! Wurde sie in der Vergangenheit noch wegen ihrer exzentrischen Hüte oder der zu kurzen Kleider von der Presse belächelt, wird ihr Stil mittlerweile hochgelobt. Stilexperte Daniel O’Farrell hat in einem Interview mit "Express" über Prinzessin Beatrices Look einmal gesagt: "Prinzessin Beatrices Gespür für Mode ist etwas ganz Besonderes. In einem Meer aus klassisch-elegant gekleideten Royals, die sich an eine sichere Modewahl halten, ist sie eine der wenigen, die es wagt, mit dramatischer Mode zu experimentieren."

Lady Emily Compton und Olivia Buckingham machen auch beim Gucci-Event eine gute Figur. © David M. Benett/Dave Benett / Getty Images

Prinzessin Beatrices Fashion-Verwandlung ist den Stylistinnen Olivia Buckingham und Lady Emily Compton zuzuschreiben. Sie sind wahre Mode- und Schmuckliebhaberinnen und brachten gemeinsam mit Pragnell die Schmucklinie "Rockchick" heraus. Vor allem Olivia Buckingham ist keine Unbekannte im Modebusiness, neben ihrer Tätigkeit als Promi-Stylistin ist sie auch für die "Vogue Honkong" tätig. In vielen Punkten überschneidet sich Kates und Beatrices Geschmack: So teilen beide die Vorliebe für Haarreifen und das Kleiderlabel Self-Portrait, Beatrice ist jedoch experimentierfreudiger.

Keine Mode-Überraschungen bei Königin Camilla

Viele Royal-Fans hatten nach dem Tod der Queen vermutet, dass Königin Camilla die Dresserin Angela Kelly ebenfalls in ihren Mitarbeiterstab mit aufnehmen würde, Camilla jedoch hatte bereits seit Jahren mit der Ankleidedame Jacqui Meakin zusammengearbeitet. Laut der "New York Post" sei Jacqui Meakin noch länger im Dienste der Krone als Angela Kelly und habe vor allem Queen Mum eingekleidet.

Jacqui Meakins Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Charakter ihre Kundinnen in den Outfits widerspiegelt. So ist Camillas Garderobe reduziert und elegant, kleine Details wie die Hüte von Philip Treacy oder die königlichen Hochkaräter geben den cleanen Looks aber ein royales Update.

Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, express.co.uk, nypost.com