Diese Kleider trugen schon ihre Mütter zuvor

Auch Altes kann sich bewähren. So werden royale Kleider gerne an die Töchter und Schwiegertöchter abgegeben und von diesen erneut getragen. Praktisch! Das jüngste Beispiel: Prinzessin Estelle trägt das Kleid ihrer Mutter von 1987.

Sobald sich die europäischen Royals in der Öffentlichkeit zeigen, klicken die Kameras. Gerade die Outfits der königlichen Familienmitglieder werden dann heiß diskutiert. Den aufmerksamen Beobachtern fällt dabei immer mal wieder ein recyceltes Stück auf. Und das nicht nur bei der eigenen Garderobe: Einige Royals scheinen große Fans vom Vererben ihrer Kleidung zu sein.

Wir praktisch, dass sich in der Mode alles wiederholt und viele Trends ihr Comeback feiern. So auch der XXL-Statement-Kragen, der zurzeit unter den Fashionistas besonders beliebt ist. So fällt es auch nicht auf, dass Prinzessin Victoria ihre Tochter in dem exakt selben Kleid mit weißem Kragen kleidet, das sie damals zu ihrem Geburtstag 1987 trug. Altes bewährt sich eben doch und lässt sich heute noch wunderbar tragen.

Anlässlich des 44. Geburtstag ihrer Mutter trägt Prinzessin Estelle dasselbe Kleid, das Prinzessin Victoria damals schon zu ihrem Kindergeburtstag trug. © Dana Press / Getty Images

Kein Einzelfall bei den Schweden

Und das war nicht das erste Mal! Was viele kleine Geschwister nervt, haben die Royals perfektioniert: das Auftragen von Kleidung. Denn die royalen Familienmitglieder scheinen an einigen ihrer Kleidungsstücke zu hängen, bewahren diese für die nachfolgenden Generationen auf. Vor allem das schwedische Königshaus ist ein Vorbild im Recycling von Kleidern und Co., denn nicht nur Prinzessin Victoria, 41, zeigt sich des Öfteren in ihren Lieblingsteilen, sie trägt auch gerne die Kleidung ihrer Mutter auf.

Prinzessin Victoria bedient sich aus dem Kleiderschrank von Königin Silvia

Eins der auffälligsten Beispiele für diesen Kleidertausch: Victorias Auftritt beim Nobelpreis 2018. Denn das weit ausgestellte Abendkleid ist seit über 20 Jahren im Besitz der Familie. Königin Silvia, heute 74, trug die Robe bereits im Jahre 1995 ebenfalls zur Verleihung des hoch angesehenen Preises.

Beim Nobelpries 2018 überraschte Victoria mit ihrer Kleiderwahl: Sie verließ sich auf Königin Silvias Geschmack und wählte eine Robe aus dem Schrank ihrer Mutter. © Dana Press

Wiederholung bei Victoria

Es gibt aber noch eine größere Zeitspanne zwischen dem Tragen ein und desselben Kleides. Victoria trug im April 2017 ein Dress, das bereits 1980 an ihrer Mutter gesehen wurde. Ein niedliches Detail beim Vergleichen der Fotos: Victoria ist auf dem Bild von Königin Silvia in dem besagten Pünktchenkleid an der Seite ihrer Mutter, hält sich als damals Dreijährige schüchtern an dem Rock fest, den sie knapp 40 Jahre später selbst trägt.

Anlässlich des dritten Geburtstags von Prinzessin Victoria wählte Königin Silvia ein gepunktetes Kleid. Das besondere Dress trug Victoria vermutlich nur allzu gerne auf. © Dana Press / Getty Images

Doch Victoria präferiert nicht nur die älteren Kleidungsstücke Silvias. 2017 trug sie eine Jacke ihrer Mutter, die diese 2013, anlässlich des 40-jährigen Thronjubiläums von König Carl Gustaf in der Öffentlichkeit präsentierte. Obwohl beide mit der Jacke schick gekleidet sind, kombinieren sie diese völlig unterschiedlich. Während Silvia auf einen knielangen, schwarzen Rock und einen hellen Rollkragenpullover setzte, wählte Victoria eine weite Stoffhose und eine weiße Schluppenbluse dazu.

Gleiches Teil, unterschiedliche Kombinationen. Obwohl sich Prinzessin Victoria die Jacke ihrer Mutter ausborgte, kombiniert sie diese völlig anders und erschafft einen neuen Look. © Getty Images / Dana Press

Prinzessin Estelle trug schonmal Sachen ihrer Mutter

Dass sie sich von ihrer Mutter Kleidungsstücke ausleihen kann, scheint Victoria gut zu gefallen. Sogar so gut, dass sie mit Tochter Estelle, 6, ähnlich verfährt. Die kleine Prinzessin trug des Öfteren Kleider von Mama Victoria in der Öffentlichkeit. So zum Beispiel anlässlich des Victoriatags 2016, bei dem die künftige Thronerbin ein Kleid von 1982 anzog.

Auch Prinzessin Estelle kommt in den Genuss von aufbewahrter Kleidung. Die kleine Prinzessin trug im Juli 2016 ein Kleid von Mama Victoria. Und hat sichtlich Spaß damit: Sie posiert in dem hellblauen Kleidchen deutlich fröhlicher als ihre Mutter. © Dana Press / Getty Images

Königin Máxima trägt Kleidung von Prinzessin Beatrix auf

Doch nicht nur die Schweden finden das Auftragen von Kleidung sinnvoll. Auch Königin Máxima, 47, wurde schon öfter in bereits bekannten Kleidern gesichtet. So zum Beispiel beim 5.-Mai-Konzert 2014, bei dem sie sich ein grünes Abendkleid von Schwiegermutter Prinzessin Beatrix, 80, ausborgte. Die pensionierte Königin der Niederlande zeigte sich selbst 1981 in der besonderen Robe.

Für ihren Besuch im "Koninklijk Theater Carré" in Amsterdam bediente sich Königin Máxima am Kleiderschrank von Schwiegermutter und wählte eine grüne Robe mit Franzen und Stickereien. Obwohl ein paar kleine Änderungen an Taille und Kragen vorgenommen wurden, steht der Partnerlook beiden ausgezeichnet. © Getty Images / Gala

Eine Tradition, die Máxima gerne fortführt. Im vergangenen Jahr lieh sie ihrer ältesten Tochter, Prinzessin Amalia, 15, eine Skijacke. Die niederländischen Royals werden jährlich im Winterurlaub offiziell fotografiert, sodass diese Leihgabe fotografisch bestens festgehalten wurde.

2007 trug Königin Máxima die schwarze Jacke des Labels O'Neill, zehn Jahre später zeigt sich Tochter Amalia in dem gleichen Modell. © Dana Press / Getty Images

Ein Abendkleid, zwei Frauen

Wie die Mutter so die Tochter scheint auch das Motto der Monegassen zu sein. Denn auch Prinzessin Caroline, 61, lieh Tochter Charlotte Casiraghi 32, ein Abendkleid aus. Charlotte trug das gemusterte Seidenkleid beim Rosenball 2017, Caroline zeigte sich im Dezember 2000 in demselben Dress.

Auch Charlotte Casiraghi tobte sich in Mamas Kleiderschrank aus und wählte für den roten Teppich ein gemustertes Abendkleid von Prinzessin Caroline. © Dana Press

Haben da Königin und Schwiegermutter Sophia den gleichen Geschmack?

In Spanien gilt - wie in den Niederlanden - wie die Schwiegermutter, so die Schwiegertochter. Denn auch Königin Letizia, 46, ließ sich von der Familie inspirieren und zeigte sich in einem roten Rock-Bluse-Ensemble von Königin Sophia, 80. Eine gute Wahl, das knallige Outfit stand beiden gut zu Gesicht.

Dass sich die jungen Royals am Kleiderschrank ihrer (Schwieger-)Mütter bedienen, ist nicht nur ein Kompliment an diese, sondern auch herrlich normal. Zudem zeigt es: Das Auftragen von Kleidung muss nicht immer nervig sein. Im Gegenteil - Beatrix, Silvia und Co. werden sich sicher freuen, wenn sie ihre Töchter in der eigenen Garderobe sehen.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.