von Natalja Fischer Rückenfreie Kleider sind elegant und sexy. Ein rückenfreier BH sorgt dafür, dass keine hervorblitzenden Träger euren Look zerstören. Wir haben die besten Modelle für euch herausgesucht.





Welche rückenfreie BHs eignen sich für rückenfreie Kleider?

Wie sagt man so schön: Ein schöner Rücken kann auch entzücken – und zwar am besten, wenn keine BH-Träger oder Verschlüsse hervorblitzen! Ganz ohne BH fühlen sich manche Frauen aber nicht wohl. Kein Grund zur Sorge, denn es gibt viele rückenfreie BH-Alternativen mit denen ihr rückenfreie Kleidungsstücke gut tragen könnt: Ob rückenfreier BH mit tiefsitzenden Trägern, eine Verlängerung eurer BH-Träger mit sogenannten Low-Back-Straps oder ein Klebe-BH, der ganz ohne Träger auskommt. Hier seht ihr alle Möglichkeiten im Überblick.

Tiefsitzender rückenfreier BH

Ein normaler BH wird meistens ein paar Zentimeter unterhalb des Schulterblatts geschlossen. Bei rückenfreien Modellen, wie z. B. dem Ultimate Backless BH von Wonderbra, liegt der Verschluss einige Zentimeter weiter unten, sodass du ihn unter rückenfreien Oberteilen nicht siehst. Schaumstoffcups und ein Silikonband an der Unterbrust sorgen für Halt. Das ist insbesondere für Frauen mit mehr Oberweite eine gute Lösung, um problemlos rückenfreie Kleider tragen zu können.

Affiliate Link -10% Wonderbra: Ultimate Backless BH Jetzt shoppen 44,79 € 49,95 €

BH-Verlängerung

Du möchtest rückenfrei tragen, aber nicht auf deinen Liebling-BH verzichten? Kein Problem: BH-Verlängerungen (auch Low-Back-Straps genannt) sind Verlängerungen für BH-Träger, die ganz einfach an beiden Seiten am Verschluss des eigenen BHs eingehakt, einmal nach vorne gekreuzt und am Bauch geschlossen werden. So lässt sich jeder BH ganz leicht in eine rückenfreie Variante verwandeln! Transparente Modelle, wie die BH-Verlängerung von Hunkemöller, bleiben auch beim Verrutschen unsichtbar. Eine super einfache und günstige Methode, um rückenfreie Oberteile tragen zu können!

Rückenfreier Klebe-BH

Wenn der Ausschnitt am Rücken sehr tief sitzt, eignen sich Klebe-BHs am besten, da diese weder Träger noch Unterbrustband besitzen und stattdessen direkt auf die Haut aufgeklebt werden. Auch bei Kleidern mit sehr dünnen Trägern kann der selbstklebende BH eine gute Wahl sein, z. B. der hautfreundliche Klebe-BH von Hunkemöller. Bei kleinerer Oberweite halten Klebe-BHs besser als bei großer Oberweite, es gibt aber Modelle mit Schnalle vorne oder kleinen Klebe-Flügeln, die den Halt verbessern. Damit der Klebe-BH optimal sitzt, sollten beim "Anbringen" einige Punkte beachtet werden.

So klebt man den rückenfreien BH auf die Haut:

Die Haut sollte sauber und fettfrei sein, damit der BH gut hält. Du solltest die Haut also vor dem aufkleben des BHs waschen und nicht eincremen.

Vor dem Aufkleben wird die Schutzfolie vom Klebe-BH abgezogen, die Brust leicht angehoben und die Schale dann direkt auf der Brust platziert. Den Sitz kannst du direkt im rückenfreien Kleid überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Die Schutzfolie solltest du aufbewahren, um nach dem Tragen den BH wieder darauf anzubringen. So kannst du die Klebe-Cups mehrmals verwenden.

Nipple Covers

Statt zu einem Klebe-BH kannst du auch zu Nipple Covers greifen. Diese klebst du einfach über die Brustwarzen. Die klebenden Helfer sind nicht nur für rückenfreie Kleidung sondern auch für tiefe Décolletés, Neckholder und andere Ausschnitte super geeignet. Sie bieten allerdings keinen Halt. Bei größerer Oberweite ist ein Klebe-BH daher die bessere Lösung. Die Silicon Nipple Covers von Hunkemöller lassen sich mit Wasser und milder Seife reinigen und wiederverwenden.

Affiliate Link Hunkemöller: Silicon Nipple Covers Jetzt shoppen 10,99 € 10,99 €

Trägerloser rückenfreier BH

Wenn der Rückenausschnitt nicht allzu tief sitzt, reicht manchmal schon ein trägerloser BH oder Bandeau-BH für einen perfekten Look. Auch für Neckholder-Oberteile ist der trägerlose BH eine gute Lösung. Die BHs bieten trotz fehlender Träger auch für größere Körbchen genügend Halt. Du solltest aber bei der Wahl der Größe darauf achten, dass er nicht zu weit sitzt. Unser Favorit ist der trägerlose BH "Refined Glamour" von Wonderbra mit Bügel, Vollschale und sexy schwarzer Spitze.

Rückenfreie BHs selbst basteln

Du hast einen BH, den du nicht mehr trägst? Dann kannst du ihn mit wenigen Handgriffen in einen rückenfreien BH verwandeln. Wie das geht, erfährst du im Video!

Rückenfreie Kleider: So trägst du den Trend

Mit einem auf das Kleid angepassten rückenfreien BH steht einem umwerfenden Backless-Auftritt nichts mehr im Wege. Ein paar zusätzliche Tipps und Tricks haben wir noch für dich:

Gestalte dein restliches Outfit eher zurückhaltend und verzichte auf ein tiefes Dekolleté oder einen kurzen Rock, um nicht vom Rücken abzulenken. Wenn du zu viel Haut zeigst, wirkt der Look schnell "nackt".

und verzichte auf ein tiefes Dekolleté oder einen kurzen Rock, um nicht vom Rücken abzulenken. Wenn du zu viel Haut zeigst, wirkt der Look schnell "nackt". Es lohnt sich, in einen zum Outfit passenden rückenfreien BH zu investieren. Dieser sollte Halt bieten, jedoch nicht einschneiden. Du bist dir unsicher bei der Größe? Hier zeigen wir dir, wie du deine BH-Größe berechnen kannst.

zu investieren. Dieser sollte Halt bieten, jedoch nicht einschneiden. Du bist dir unsicher bei der Größe? Hier zeigen wir dir, wie du deine BH-Größe berechnen kannst. Auch mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen lässt sich der Backless-Trend super tragen. Wenn du nicht ganz auf Stoff verzichten oder Problemzonen kaschieren möchten, bietet sich der Einsatz durchsichtiger Stoffe, Cut-Outs oder Spitze an, um sich an den Trend heranzutasten.

möchten, bietet sich der Einsatz durchsichtiger Stoffe, Cut-Outs oder Spitze an, um sich an den Trend heranzutasten. Für einen glamourösen Auftritt kannst du eine Creme oder ein Öl mit Schimmereffekt verwenden, um deinen Rücken zum strahlen zu bringen. Achte darauf, nicht die Hautpartien einzucremen, an denen du gegebenenfalls einen Klebe-BH befestigen möchtest, da dieser sonst nicht richtig haftet.

Zu welchen Anlässen kann ich einen rückenfreien BH tragen?

Im Sommer bei heißen Temperaturen ist rückenfreie Kleidung besonders angenehm zu tragen und insbesondere bei feierlichen Anlässen, Partys oder Hochzeiten ist der rückenfreie Look sehr willkommen. Dein rückenfreier BH kann je nach Modell aber auch bei tiefen Ausschnitten, trägerlosen Oberteilen oder Cut-Outs zum Einsatz kommen, denn ohne hervorschauende BH-Träger kommen auch diese Looks viel besser zur Geltung. Ein rückenfreier BH hilft also beim Styling diverser Outfits und so ein Modell im Schrank zu haben, kann nie schaden.