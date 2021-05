Die Sängerin heiratete in zwei Traumkleidern

Sängerin Sarah Engels und ihr Verlobter Julian Büscher haben heimlich geheiratet. In zwei wunderschönen Prinzessinnenkleidern mit modernen Elementen sowie einem funkelnden Ring startet für Sarah ein neues Kapitel ihrer Liebesgeschichte.

Für Sängerin Sarah Engels, 28, sei es das Brautkleid ihrer Träume, mit dem sie am letzten Mai-Wochenende unverhofft ihrem Verlobten Julian Büscher, jetzt Engels, das Ja-Wort gibt. Auf Instagram teilt die Mutter von Sohn Alessio, 5, einige Details ihrer Traumhochzeit, darunter auch Hintergründe zu ihrem Hochzeitskleid.

Sarah Engels: Sie heiratet in zwei Kleidern

Oder besser gesagt: zu ihren Kleidern, denn Sarah heiratet in zwei Vintage-Modellen. Das Hauptkleid besticht durch zarte Spaghetti-Träger, ein zauberhaftes Dekolleté und grobe Spitze mit gestickten Elementen. Das Highlight ist vor allem der lange Schleier mit Spitzen-Details, der Sarahs Erscheinungsbild als moderne Prinzessin perfekt macht. Die halb hoch gesteckten und leicht gewellten Haare unterstreichen die Leichtigkeit ihres Looks. Auch das Make-up ist schlicht gehalten, betont vor allem Sarahs braune Augen.

Das zweite Kleid (auf dem Foto rechts) ist ebenfalls ein Modell im Vintage-Stil mit viel Spitze, Spaghettiträgern und einem V-Ausschnitt. Das Highlight bei diesem Dress? Definitiv der sexy Beinausschnitt sowie die Schleppe.

Die Sängerin hat "gefühlt 500 Kleider" anprobiert

Die Sängerin habe stets gedacht, dass es "Blödsinn" sei, wenn man sage: "Du ziehst ein Brautkleid an und weißt einfach, das ist es". Aber genau so sei es bei ihr gewesen. Zuvor habe sie "gefühlt 500 Kleider" anprobiert, sagt sie in ihrer Story auf Instagram. Doch die lange Suche hat sich gelohnt – die Braut strahlt in zwei wunderschönen Kleidern an ihrem großen Tag.

Am Finger glänzt ein mit Diamanten besetzter Ehering

Der Ehering sorgt mit seinen aufwendigen Details für großes Funkeln an Sarahs rechtem Ringfinger. Der mit Diamanten besetzte Ehering passt perfekt zum Verlobungsring, der mit einem großen Single-Diamant ebenfalls alle Blicke auf sich zieht. Die Eheringe hat das Paar extra anfertigen lassen, verkündet Sarah auf Instagram. An Julians Finger symbolisiert ein schlichter Ring in Gold die Liebe des Paares. "Diese Ringe werden wir ein Leben lang tragen und ich liebe meine Ringe sooo sehr", schwärmt die Sängerin auf Instagram.

