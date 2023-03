von Ilka Alves Goncalves Für alle, die keine Hosen mögen, sind enge Midi-Röcke Fashion-Must-haves. Besonders beliebt sind dabei schimmernde Designs aus Satin. Sie sind pflegeleicht, stylisch und bringen Skandi-Flair mit sich – aber auch hier sollte man auf zwei, drei Styling-Tricks achten.

Jeder hat sie – jeder liebt sie: Fashion-Allrounder, die wir das ganze Jahr über tragen können, ohne dass sie aus der Mode kommen. Neben Jeanshosen, Culottes und Blazern gehören Satinröcke ebenfalls in diese Kategorie. Die meist enganliegende Form und der schimmernde Stoff umspielt schmeichelhaft den Körper seiner Trägerin oder seines Trägers. Aber selbst bei einer sicheren Fashion-Bank, gibt es Tricks, wie das Design besonders gut zur Geltung kommt.

Satin-Röcke: So bringst du Scandi-Vibe in deine Gaderobe

Nicht nur der easy Chic der Französinnen prägt unseren Stil seit Jahren, die coolen Scandi-Girls sind modisch mittlerweile auf der Überholspur. Ein Kleidungsstück findet man bei ihnen immer wieder im Kleiderschrank: der Satinrock. Er bietet eine hohe Varianz im Styling, doch drei Looks sieht man auf den Straßen von Kopenhagen, Stockholm und Co. immer wieder.

Satinröcke sind allein von ihrer Haptik und ihrem Look sehr elegant. Dennoch spricht nichts dagegen, den schimmernden Stoff mit sportlichen Accessoires zu kombinieren. Die Schwedin Emelie Lindmark stylt zu ihrem schwarzen Midirock eine luxuriöse Chanel-Bag, aber auch Chucks von Converse mit extra breiter Sohle. Der Stil-Mix aus elegant und lässig erzeugt ein Spannungsfeld, das nicht erzwungen wirkt, sondern sich gut ergänzt. Weitere Steetstyle-Elemente wie Dad-Sneaker, Bucket-Hats oder Hoodies lassen sich ebenfalls gut zu den Trend-Röcken kombinieren.

Übergoß und superstylisch

Bei den Scandis geht natürlich nichts über den Oversize-Schnitt. Übergroße Pullover und Jacken, breite Hosen und so weiter – das alles macht den berühmten Scandi-Style aus. Bei Satinröcken selbst funktioniert der XL-Look nicht, diese sollten möglichst schmal den Körper umspielen, dafür kann man sich aber bei den Oberteilen richtig austoben. Besonders cool finden wir die Kombination von Grece Ghanem, die mit der gepufften Jacke und dem Rock verschiedene Silhouetten miteinander verschmelzen lässt.

Der Rock, der uns bereits jetzt in Sommerstimmung bringt

Man muss nicht in Skandinavien geboren sein, um reduzierte, cleane Looks für sich zu entdecken. Man spricht zwar gewöhnlich von einem Scandi-Stil, der ist aber weder an Städte noch Personen gebunden. Er zeichnet sich durch seine Einfachheit, Klarheit und Coolness aus. So wird der Satinrock zum Beispiel nicht zur Bluse mit Puffärmeln getragen, sondern viel lieber zum Boyfriend-Hemd und Tanktop. Fashionista Amalie Moosgaard Nielsen mag es auch bei den Schuhen bequem: Flip-Flops an und schon lässt ihr Outfit uns vom Sommer träumen.