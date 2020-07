Wir lieben den Scandi-Look! Denn ähnlich wie die Französinnen sind auch die Frauen aus dem hohen Norden mit einem zeitlosen und mühelos schicken Stilgefühl gesegnet. Dabei ist der skandinavische Look vor allem eins: Praktisch und stylish! Das wollen wir auch und zeigen euch unsere liebsten Looks, die wir JETZT tragen wollen.

Back to the 70s

Summer in the City! Streetstyle-Fotografin Caroline Blomst kombiniert hier gleich drei Retrotrends, die gerade ein riesiges Comeback erleben: Bunte, weite Stoffhosen mit grafischen Mustern (hier von Missoni), Flip Flops und auffällige Sonnenbrillen im 70s-Style. Kombiniert mit schlichten Basics wirkt der Look nicht überladen, sondern lässig leicht und würde sowohl im Büro, als auch zum Shoppingbummel funktionieren. Besonders die Schuhwahl überzeugt uns: Haben wir die Strandlatschen sonst nur für unseren Urlaub am Meer herausgekramt, greifen wir jetzt wieder öfter zu Flip Flops – wenn sie denn so minimalistisch und clean ausfallen wie bei Caroline.

Black all over

Wir lieben die Scandi-Girls für ihre unaufgeregten Looks, die immer so mühelos stylish aussehen. Die schwedische Influencerin Matilda Djerf beherrscht diese Kunst par excellence – wie dieser Look beweist. Zum schlichten schwarzen Polokleid kombiniert sie derbe Trekkingsandalen von Chanel und ebenfalls schwarze Accessoires im angesagten 90s-Look, die dem Outfit einen coolen Bruch geben und ihn nicht zu klassisch wirken lassen.

Barbie Girl

Deutlich farbenfroher geht es bei Landsmännin Vilma Palmqvist zu. Das schwedische Curvy-Model liebt die Trendfarbe "Soft Lilac" und auch wir finden, dass modemäßig 2020 niemand an Flieder- und Rosétönen vorbeikommt. Wer mutig ist, stylt die Farbe wie Vilma all over. Die Kombi aus mädchenhaftem Kleid und Accessoires in Rosa funktioniert super zum streng geschnittenen Blazer und wirkt selbst zu Vilmas platinblondem Haar nicht too much. Chapeau!

Keep it simple

Minimalismus at it's best: Die finnische Stylistin Silvie Mus verkörpert den skandinavischen Look wie kaum eine andere. Gekonnt stylt sie Garderobenklassiker wie Blazer, Tanktops, Jeans und Anzüge. Grelle Farben und Muster sucht man bei ihr vergebens. Unser Lieblingslook: Weißes Männerhemd zur Jeans-Bermuda. Wer mutig ist, knöpft das Shirt weit auf und trägt drunter... gar nichts! Wem das zu viel des Guten ist, greift zum Spitzen-BH oder knöpft das Hemd streng zu.

Blumenmädchen meets Cowboy

Schlangenboots zum weißen Sommerkleid? Klingt gewagt und ist es auch, sieht aber an Bloggerin Annabel Rosendahl soooo cool aus. Das mädchenhafte Oversizekleid lässt Annabel noch zarter erscheinen, ihre derben Cowboy-Boots lenken den Blick zusätzlich auf ihre schlanken Beine und verleiht dem Look einen edgy Twist. Dazu reduzierte Accessoires, wie ein großer Shopper aus Naturmaterialien und Pilotenbrille. We Love!

Und, Inspirationen gesammelt? Welchen Look wollt ihr zuerst nachstylen? Wir am liebsten ALLE!