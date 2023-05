von Linda Shllaku Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes stehen ganz im Zeichen der Schleifen. Zumindest scheint das der unterschwellige Dresscode zu sein, schaut man sich die Looks der Stars und Sternchen genauer an.

Rosie Huntington-Whiteley, Leonie Hanne oder Poppy Delevingne — sie alle setzen für die glamouröse Premiere auf dem Red Carpet oder die ausgiebige Party danach auf ein neues Fashion-Detail: die verspielte Schleife. Ob alleine, im Doppelpack oder drapiert in einer ganzen Gruppe: Die süßen Details kommen nun fixiert an Kleidern, Blusen oder Blazern daher. Was macht den Style so beliebt und wie adaptieren wir den Trend aus Cannes in unseren Alltag?

Rosie Huntington-Whiteley © Christophe Simon / Getty Images

Schleifen-Trend 2023: Das macht die Applikationen so beliebt

Anders als zierliche Stoffschlaufen kommen die neuen Designs üppiger daher. Dreidimensionale Modelle, die reich an Stoff sind und über eine nennenswerte Haptik verfügen, erobern jetzt die Garderoben. Als verspielter Akzent wirken Schleifen elegant, charmant und romantisch. Prominente, die das neue Stück an Hüfte, Seite oder auf der Schulter tragen, verleihen vor allem reduzierten Looks eine gewisse Spannung. Sobald das Schleifen-Accessoire gesetzt ist, verzichtet man meist auf viel Schmuck. So bleibt das It-Piece aus Cannes im Vordergrund.

Poppy Delevingne © David M. Benett / Getty Images

Vom Laufsteg auf den Red Carpet

Die Designer:innen bestimmen die Trends und machen es auf den Laufstegen vor. Das dramatische Kleid von Rosie Huntington-Whiteley entstammt der Couture-Kollektion für den Sommer 2023 von Valentino, genauso wie die Robe von Leonie Hanne, welche die "Riviera Barbie", wie sie ihren funkelnden Mädchentraum auf Instagram getauft hat, perfektioniert. Auch 2022 waren Schleifen auf den Runways präsent. Im vergangenen Frühling und Herbst begeisterten Bronx & Branco, Rotate oder Carolina Herrera mit den süßen Details — umso schöner, dass der Trend in diesem Jahr fortgeführt wird und durch Cannes neue Aufmerksamkeit erhält.

Leonie Hanne © Kristy Sparow / Getty Images

So können wir Schleifen auch im Alltag tragen

Wann kommt man im Alltag schon dazu, ein Abendkleid zu tragen? Zur Hochzeit der Freundin bestimmt. Doch auch nahbare Anlässe aus dem echten Leben lassen sich mit einer Schleife versehen. Ob der Gang in die Bar, das professionelle Meeting auf der Arbeit oder der legere Freizeit-Look: Es kommt ganz darauf an, wie man es angeht. Für eine Party eigenen sich hervorragend kurze Cocktail-Kleider, die Schleife ist hier meist prominent im Brustbereich platziert, sodass man bis auf Schuhe oder Tasche nicht mehr viel braucht. Business-tauglich wird der Look, wählt man eine Bluse mit Schleife am Kragen oder Hüftbereich. Neue Kollektionen begeistern auch mit Blazern, die über einen Schleifen-Gürtel oder mit einem Detail an der Schulter überzeugen. Kombiniert mit lässiger Jeans-Bermuda, ist das Outfit für den Ausflug in die Stadt perfekt.