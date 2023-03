von Linda Shllaku Plié! In diesen stylischen Schuhen gut möglich. Denn: Ballerinas sind in ihren neuen Designs auf dem Fashion-Vormarsch. Aber auch ohne akrobatische Verbiegungen lässt sich dieser Style perfekt in romantische, aber auch coole Looks verwandeln.

Primaballerinen aufgepasst! Der zuckersüße und sportliche Schuhtrend ist zurück auf der modischen Bildfläche. Die Modehäuser beschenken uns mit zahlreichen Modellen, die in abgewandelter Form an den rosafarbenen Klassiker erinnern. Doch sie kommen facettenreicher daher. Ob Leder, bunte Applikationen oder Absätze – her mit den neuen Looks!

Preppy und verspielt: Die romantische Kombination begeistert

Der Girly-Look wird vor allem durch flache Modelle in Pink, Rosé oder durch bunte Candy-Nuancen unterstrichen. Verspielte Riemen, Glitzer-Applikationen, Perlen oder Schleifen dürfen hier nicht fehlen. Der grazile Style blüht durch die richtige Kleiderwahl besonders auf. Mit weißen Volant-Socken erhält der Schuh sogar einen Preppy-Touch. Mit seidigen Röcken in kurz oder lang und zu Kleidern ist der Look komplett. Wer es nur an seinen Füßen etwas verspielter mag, setzt bei seiner restlichen Garderobe auf Schwarz oder einen coolen Jeanslook.

Cool und lässig: Der bequeme French-Chic trifft Goth-Glam

Französinnen sind für ihren legeren und lässigen, aber dennoch ultraschicken Look bekannt. Ihre Outfits wirken fast wie zufällig, ganz unverkrampft perfekt — und nie drüber. Jetzt trifft der französische Chic auf dunklen Goth Glam und überzeugt vor allem dank der eleganten Ballerina-Komponente. Die Wahl des Modells fällt hier auf dunkle Modelle oder derbe Materialien: Ausgefallener Jeansstoff, Leder, Nieten und breite Stoffriemen sind das Mittel der Wahl. Tipp: Mit dunklen Stricksocken erhält der Look nicht nur eine Grunge-Komponente, sondern auch einen Wärmespender bei noch fröstelnden Temperaturen.

Glamourös und edel: Mit Absatz der Mittelpunkt der Show

Herausgeputzt, aber nicht unbequem. Die Ballerina-Variante mit leichtem Blockabsatz sorgt für einen eleganten Auftritt, ohne zu hohen Heels greifen zu müssen. Praktisch: Lange Tanznächte sind gesichert. Der dezente Schick wirkt in Lack-Varianten oder mit funkelnden Applikationen stil- und glanzvoll. Zum kleinen Schwarzen, zum Minirock mit BH und leicht-transparenter Bluse — oder im Stilbruch zum Paillettenkleid mit Blazer, ist der abendliche Hingucker-Look definitiv gesichert.