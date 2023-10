Der Herbst ist da und der Winter naht. Das heißt: Bei Turnschuhe, Loafer & Co. kann uns das Wetter jetzt auch mal in die Quere kommen. Boots und Stiefel müssen her! Zufällig haben wir 15 Modelle gefunden, die gerade besonders heiß gehandelt werden. Diese Boots, Stiefel und Stiefeletten liegen im Herbst 2023 im Trend.

Schuh-Trends im Herbst 2023: Diese Boots und Stiefel liegen jetzt im Trend

Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich im Herbst 2023 einiges getan: Die Schäfte werden breiter und die Absätze kürzer. Diese Schuhe könnten gerade nicht angesagter sein.

1. Stiefel mit umgeschlagenen Schaft

Looks mit kniehohen Stiefeln sieht man gerade überall. In Kombination mit kurzen Röcken oder Kleidern strecken diese das Bein und verpassen jedem Style eine Preppy-Note. Wer weniger elegant und mehr cool aussehen möchte, setzt im Herbst 2023 jedoch auf ein Modell mit umgeschlagenen Schaft. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen: Sehr breite Varianten sind etwas für wahre Fashionistas, für alle anderen gibt es auch reduzierte Varianten – zum Beispiel das Modell von H&M, welches ihr gleich an erster Steller der Bilderstrecke findet.

2. Stiefeletten mit Kitten-Heels

Kitten-Heels, also Schuhe mit einem Absatz bis fünf Zentimeter, sind seit geraumer Zeit ein großes Ding in der Fashion-Welt. Im Sommer waren es Mules oder Slingback-Pumps, die uns den Kopf verdreht haben. Im Herbst sind es Stiefeletten mit dem trendigen Stiletto-Absatz. Diese könnt ihr optimal zu weit geschnittenen Hosen oder gestrickten Maxikleidern kombinieren. Weiterhin angesagt: eine spitz zulaufende Vorderkappe.

3. Cowboy- und Biker-Boots

Der Wilde Westen bleibt uns auch im Herbst 2023 nicht erspart (zum Glück!). Cowboy-Boots sind weiterhin ein großes Thema, auch wenn es jetzt mehr modernere Abwandlungen des ursprünglichen Designs gibt. Wer nichts mit Pferden am Hut hat, der setzt einfach auf Motorräder, also Biker-Boots. Die coolen Schuhe mit Nieten und Schnallen wirken einfach lässig.

Style-Tipp: Wer nicht nur schwarzes Schuhwerk im Schrank haben möchte, kann auf Dunkelrot, die Trendfarbe im Herbst 2023, setzten. Zu braunen Pullovern passt sie hervorragend und kann äquivalent zu Schwarz gestylt werden (nur mit modischem Twist).