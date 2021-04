Dieser umstrittene Trend ist zurück – und das cooler denn je!

Olivia Palermo weiß einfach, wie Fashion funktioniert! Mit einer coolen Kombi aus Netzsocken und pinkfarbenen Pumps überzeugt uns die Fashion-Ikone wieder einmal davon, dass kein Trend jemals wirklich in der Versenkung verschwindet! Wir verraten euch, wie der Hingucker-Look funktioniert. Von Melanie Wenzke

An kalten Tagen wollt ihr nicht auf eure liebsten Pumps verzichten? Müsst ihr auch nicht! Ein paar schicke Söckchen halten euch nicht nur warm, sondern pimpen auch schnell euer Outfit auf! Aber keine Sorge: Die Rede ist nicht von weiße Sneaker-Socken und den gestrickte Strümpfen von Oma. Wir helfen euch auf die Sprünge und zeigen, wie cool Socken jetzt in den Vordergrund rücken.

Crazy socks

Statement-Socken verleihen einem an sich schon coolen Look im Handumdrehen das gewisse Etwas! Besonders auffällige Exemplare kombiniert ihr am besten zu schlichten Schuhen wie unifarbenen Sandaletten.

Es geht natürlich auch ein wenig dezenter – und zwar mit Socken in Pastellfarben. We love them! Entweder in Komplementärfarben oder Ton in Ton zum Schuh. Wer nicht so gerne Farbe trägt, kann auch zu gedeckteren Erdtönen greifen. Wie wäre es zum Beispiel mit Strappy Heels und Rüschen-Socken? Auch Streifen am Strumpf-Bund können ein echter Eye-Catcher sein. Dafür braucht ihr nicht einmal hohe Schuhe. Eure schlichten Sneaker passen perfekt zu diesem coolen Accessoire.

Give me that mesh!

Olivia Palermo trägt schwarze Netz-Socken zu pinkfarbene Heels. © Splashnews.com

Olivia Palermo macht es vor und wir können einfach nicht anders, als es nachzumachen! Netzsocken feiern nicht zum ersten Mal ein regelrechtes Fashion-Revival, also haltet sie immer griffbereit im Kleiderschrank. Für einen elgenaten Look nach dem Vorbild der New Yorker Fashion-Ikone paaren wir unsere neuen Lieblings-Strümpfe mit einem Paar hoher Heels. Für den sportlichen Touch eignen sich aber auch Sneakern und Stiefeletten.

Umstritten, aber cool

Bei dicken Tennissocken gehen die Meinungen zum Teil weeeit auseinander. Sind sie cool oder geht der Style so gar nicht? Wir sagen: Auf die Kombi kommt es an – und die hat zum Glück so gar nichts mit dem alten Klischee und der Socken-in-Badelatschen-Fraktion zu tun. Für echte 80s Vibes stylen wir Tennissocken jetzt nämlich zu schmalen Leggings oder weiten Jogginghosen und ziehen sie schön hoch über die Hose. Klingt verrückt, ist es vielleicht auch, sieht aber dennoch mega aus! Sportlich bleibt es auch beim Thema Schuhe. Wenn Tennissocken, dann nur zu Sneakern mit chunky Sohle.