Die Skandi-Girls machen es vor: Sie tragen schon den Sneaker-Liebling des Jahres. Wir verraten, warum dieser Adidas-Schuh das Zeug zum echten Must-Have hat.

Die Dad-Sneaker, Air Force und Superstars müssen in unserem Schuhregal platz machen! Platz, für ein ungewöhnliches Retro-Paar, das in diesem Jahr den absoluten Durchbruch erlebt: Den Sneaker "Forum 84" von Adidas.

Das ist der Trend-Sneaker des Jahres

Von Stockholm bis nach Kopenhagen haben die It-Girls nur Augen für dieses Paar Schuhe: Der Adidas-Sneaker, ein Basketballschuh aus den 80ern, wurde im Dezember 2020 in unterschiedlichen Varianten ge-relauncht und erlebt seitdem einen Wahnsinns-Hype, nicht nur unter Sneaker-Verrückten. Schon 2020 stand mit dem Nike Jordan-Hype ein Retro-Basketballschuh im absoluten Trend-Mittelpunkt. Immer wieder sind die Schuhe ausverkauft, wer sie haben will, muss sich (am besten nachts, wenn Shops aufgefüllt werden) auf die Lauer legen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der Sneaker besticht durch eine Retro-Silhouette und den perfekten Vintage-Look. Schon 2020 waren Sneaker in Eierschalen- statt Rein-Weiß der absolute Trend. Und während es den Schuh in unterschiedlichen Varianten und Farbkombis gibt, hat sich besonders die hoch geschnittene High-Top-Version mit dem coolen Klettverschluss am Knöchel zum echten Liebling gemausert.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auch Beyoncé entwarf mit ihrer aktuellen "Ivy Park"-Kollektion für Adidas ein paar coole Modelle des Sneakers, unter anderem mit Metallic-Effekten und besonderen Schnürsenkeln.

So wird er kombiniert

Das Schöne an diesem Fußschmeichler: Der Schuh ist natürlich mega bequem und lässt sich dazu auch ganz easy kombinieren. Ob zu Jogginghose, Jeans oder Lederpants: Die Schuhe geben jedem Look ein stylisches und lässiges Upgrade. Selbst unter einer ausgestellten Hose sehen sie noch cool aus. Und wer‘s mag kann sie auch an wärmeren Tagen zu nackten Beinen kombinieren.

Schuhtrends, die bequem und stylisch sind? Besser könnte es doch wirklich nicht sein!