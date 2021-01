Diese Modelle sind jeden Cent wert – versprochen!

Wenn es um Schuhe geht, sind wir ganz vorn mit dabei. Denn: Ein Paar Schuhe kann ein Outfit komplett verändern. Kein Wunder, dass wir die neuen Schuhtrends 2021 lieben. Ihr auch?

Bold is the new black

Combat Boots haben wir schon 2020 geliebt und getragen. Im neuen Jahr darf es allerdings noch etwas mehr sein. Wir setzen ganz bewusst auf Modelle mit richtig derben Sohlen und tiefem Profil. Kombinieren könnt ihr sie eigentlich zu allem – egal ob Minikleidern oder Lederleggings. Etwas softer wirkt der Look, wenn ihr die Stiefel nicht in Schwarz, sondern in hellen Beigetönen oder sogar Weiß wählt. So fällt der Schuh nicht nur mehr auf, in hellen Tönen wirken die Schuhe tatsächlich etwas weniger klobig.

Cozy Slipper

Ihr habt schon immer davon geträumt, mit euren Hausschuhen ins Büro zu gehen? Tja, 2021 dürft ihr das ganz offiziell tun. Denn die cozy Slipper, die wir sonst nur beim Sonntagsfrühstück oder Hausputz tragen, schaffen es im neuen Jahr auf die Straße. Zugegeben, bei Regen nicht das optimalste Schuhwerk, aber im Sommer können sie richtig cool aussehen. In Kombi mit Skinny Jeans oder Röcken zum Beispiel.

Keilabsätze

Wir hätten beinahe nicht mehr damit gerechnet, aber es stimmt: Die Keilabsätze kommen zurück – aber anders, als wir sie kennen. Vor allem an coolen Boots mit knöchelhohem Schaft sehen die Absätze richtig lässig aus. Und das Beste: Ihr könnt sie im Frühjahr und Herbst tragen. Echte Allrounder für 2021. Aber auch Schaftstiefel mit Keilabsatz haben es uns angetan – die Manon Boots von Celine sind zum Beispiel ein echter Klassiker. Wir stylen die Trend-Schuhe am liebsten zur Skinny Jeans, Lederhose und coolem Oversize Shirt. Im Sommer lieben wir Keilabsätze ja ohnehin, genauso wie diverse Royals!

Chains

Gliederketten sind nicht nur an unserem Hals ein Hingucker, auch an unseren Schuhen dürfen sie 2021 nicht mehr fehlen. Dieser Trend hat sich schon gegen Ende des Jahres 2020 abgezeichnet, nun feiern wir ihn ganz offiziell. An coolen Biker Boots werden silberne und goldene Ketten zum eleganten Detail, an Sandaletten umspielen sie unsere Füße super schön. Sogar an Mules tragen wir die auffälligen Kettenelemente. Da kann das Outfit noch so basic bleiben, mit diesem Trend wird euer Look sofort besonders. Wer will, der trägt dazu natürlich den passenden Schmuck.