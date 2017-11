Aufgepasst! Deshalb sind Ugg Boots gesundheitsgefährdend ⚠️

Schnell reingeschlüpft und schon hat man schön warme Füße. Ugg-Boots sind bequem und schützen vor Regen und Schneematsch. Also perfekt für dieses Wetter! Und tatsächlich sieht man sie momentan fast an jeder Straßenecke an fast jedem Fuß. Doch aufgepasst! Die kuscheligen Treter sind für unseren Körper leider nicht wirklich gesund. Was wir uns schon lange gedacht haben, bestätigt nun ein Arzt dem Online-Portal "Daily Mail".

Darum schaden Uggs der Gesundheit:



Gegenüber der "Daily Mail" spricht Ian McDermott, orthopädischer Chirurg des privaten London Bridge Hospital, Klartext und kritisiert, dass die Boots wenig Stabilität geben und der Fuß so schnell nach innen einknicken könnte. "Es können auch Knorpelschäden an der Vorderseite des Knies entstehen. Im schlimmsten Fall müsste dann die Kniescheibe, Patella, neu ausgerichtet werden", so der Chirurg zum britischen Magazin.

Nicht nur Uggs sind in der Kritik



Nicht nur die klassischen Ugg-Boots stehen am Pranger, auch Kopien des Schuhs können zu der Fehlstellung führen. Billige Kopien würden sogar noch weniger Halt geben und dementsprechend noch schneller die Gesundheit gefährden.



