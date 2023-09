von Julia Koschel Schuhtrends gibt es im Herbst 2023 so einige. Wir wollten für euch aber einmal herausfinden, welche Modelle denn auch zum Rock oder Kleid passen. Gesagt, getan. Diese fünf Schuhe liegen im Trend und lassen sich wunderbar einfach mit Röcken kombinieren.

Die Schuhtrends im Herbst 2023 geben uns allen viel Spielraum. Doch speziell mit diesen fünf verschiedenen Modellen könnt ihr euren Füßen mitunter noch etwas mehr Freiheit gewähren, bevor sie für Wochen und Monate in dicken Socken und derben Stiefeln verschwinden müssen. So kombiniert ihr eure liebsten Schuhtrends im Herbst 2023 mit einem Rock oder einem Kleid.

Schuhtrends im Herbst: Diese Modelle lassen sich ideal mit einem Rock oder Kleid kombinieren

1. Paar: Loafer & Midi-Rock

Loafer sind einfach nicht aus der Modewelt, von den Straßen oder aus unseren Schuhschränken wegzudenken. Dass das gut ist, beweisen sie spätestens im Herbst 2023 erneut. Denn Loafer sind einfach wunderbar vielseitig zu kombinieren. Zur Jeans, zur Anzughose – alles machbar. Wenn es aber darum geht, ob ein Schuhtrend auch mit einem Rock oder Kleid zu kombinieren ist, dann zeigt sich die wahre Größe des Loafers. Denn die Antwort lautet hier ganz deutlich: Ja! Wir sehen zum Beispiel folgende Traumkombination vor uns: Ein schwarzer Rock in Midi-Länge (vielleicht sogar in Falten gelegt?), dazu ein Oversize-Sweatshirt und dazu eine Tasche nach Wahl. Das perfekte Outfit fürs Büro, einen sonntäglichen Cafébesuch oder eine kleine Shoppingtour.

Der Vorteil: Loafer vertragen sich längst schon wieder mit weißen Socken und so können kalte Füße gar nicht erst aufkommen.

2. Paar: Schnürstiefel & Minirock

Der Minirock ist zurück und verlangt uns im Herbst – zumindest bei frischen Winden – ein wenig Kälteresistenz ab. Daher ist die Kombination mit einem Paar Schnürstiefeln geradezu perfekt. Denn durch den etwas höheren Schaft lassen sich hier ganz einfach ein paar dicke Socken verstecken. Bei diesem Zusammenspiel sind uns dann wiederum zahlreiche Stylingmöglichkeiten gegeben. Besonders schön machen sich ein Strickpullover und eine passende Jacke – etwa eine Bomberjacke oder ein Oversize-Blazer.

3. Paar: Sneaker & einfach alles

Die Kombination von Sneakern mit jeglichen Kleidungsstücken und entsprechend auch mit Röcken und Kleidern überrascht nun wirklich niemanden mehr. Dennoch oder gerade deswegen kann unser liebster Alltagsschuh hier nicht fehlen. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist schier unendlich. Sei es zu einem sportlichen Jeansrock mit T-Shirt und Cardigan, zum Bleistiftrock mit Strickpulli oder zum Midi-Rock mit Bluse – tobt euch aus. Da lange Jeansröcke dieses Jahr ein Comeback feiern, wollen wir sie euch noch einmal gesondert ans Herz legen. Mit coolen Läufer-Sneakern und einem Sweatshirt könnt ihr vielleicht nicht bei einem Bewerbungsgespräch punkten – bei so ziemlich jeder anderen Gelegenheit wird man euch dafür für euren Modegeschmack bewundern. Statt Sweatshirt: Eine weiße Oversize-Bluse mit Pullunder toppt trend-mäßig noch einmal alles.

4. Paar: klassische schwarze High Heels & schlichter Maxirock

Klassische schwarze High Heels sind sehr wandelbar und garantieren ein Upgrade jeglicher Looks. Zwar eignen sie sich – egal, in welcher Kombination – reichlich wenig für einen Stadtbummel und lange Tage auf den Beinen. Doch für Bürojobs, bei denen eh viel gesessen wird, oder bei einem schönen Abendessen bieten sie sich nicht nur an, sie sind geradezu prädestiniert dafür. Einen aufsehenerregenden Auftritt legt ihr damit ganz sicher hin. Wir empfehlen euch, den stilvollen Schuh mit ebenso stilvollen Rocken zu tragen. Ein Plisseerock oder ein Maxirock in A-Linie eignen sich hervorragend. Da die Schuhe das Highlight des Outfits darstellen dürften, sorgt ein zurückhaltendes, schlichtes Oberteil für den nötigen Raum zum Strahlen. Sicher kein Look für jeden Tag, aber für besondere Anlässe ist dieses Duo perfekt.

5. Paar: Sock Boots & Hemdblusenkleid für den ganz großen Fashion-Trend

Sock Boots sind in den letzten Saisons immer mehr in Erscheinung getreten. Ihren Namen verdienen sie sich aufgrund ihres socken-ähnlichen Schafts, der nah am Bein sitzt und meist aus einem weicheren, wenn nicht sogar Socken-Material ist. Es gibt sie zwar auch mit flachen, klobigen Sohlen, dennoch ist er am weitesten mit einem schmalen Absatz verbreitet. Dieser Schuhtrend macht sich besonders gut zu eleganteren Röcken oder auch Kleidern. Hemdblusenkleider sind die perfekte Kombi und betonen eure wunderschönen Silhouetten.

Ihr seid auf der Suche nach weiterer Inspiration? Dann schaut euch an, welche Maxikleider im Herbst angesagt sind und wie ihr Blazer mit Jeans kombinieren könnt.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.