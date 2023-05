Shapewear: So bringst du deine Kurven in Form

von Emely Mielke Figurformende Unterwäsche kann dazu beitragen, dass man sich in bestimmten Outfits einfach wohler fühlt. Wir zeigen dir, wie du deine Kurven wunderbar in Form bringen kannst.

Shapewear ist als figurformende Unterwäsche schon lange bekannt, hat aber in den letzten Jahren durch Kampagnen wie Skims und Co. an Popularität gewonnen. Auch wenn Shapewear absolut kein Muss ist, kann sie doch vielen Menschen helfen, sich wohler in ihrer Haut zu fühlen und selbstbewusster aufzutreten. Da es bei der Vielzahl an Shapewear-Produkten gar nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten, zeigen wir dir, welche Modelle es gibt und wie sie helfen können, die natürliche Schönheiten des Körpers zu betonen.

Bodyshaper: Der klassische Body

Einer der beliebtesten Shapewear-Typen ist der klassische Bodyshaper. Er formt den Körper, glättet Unebenheiten und sorgt für eine schlankere Silhouette. Wie bei allen Kleidungsstücken ist es wichtig, dass die Shapewear angenehm zu tragen und dennoch atmungsaktiv ist. Mittlerweile gibt es auch Modelle, die nicht nur als Unterwäsche getragen werden können, sondern auch als Oberteil und Top-Ersatz ideal sind.

Figurformende BHs

Shapewear-BHs erfüllen sowohl den Wunsch nach einem größeren als auch nach einem kleineren Dekolleté. Spezielle Shape-BHs bieten z.B. durch breite Bügel im Unterbrustbereich eine optimale Gewichtsverteilung und entlasten so spürbar den Rücken. Die breiten Bügel bieten eine größere Auflagefläche und reduzieren dadurch den Druck auf eine einzelne Stelle, was zu einer angenehmeren Passform und einem deutlichen Komfortgewinn führt. Minimizer-BHs bieten die Möglichkeit, die Brust optisch etwas zu verkleinern.

Frauen, die sich einen zusätzlichen Push-up-Effekt für ihre Brüste wünschen, können auf Brustformer zurückgreifen. Diese Shapewear hebt und formt die Brust, um das Dekolleté zu betonen. Brustformer gibt es in verschiedenen Varianten, z. B. als BH-Einsätze, Klebe-BHs oder auch als Shapewear.

Der Bauchweg-Slip

Zugegeben: Sexy geht anders. Aber der klassische "Bauch-Weg-Slip" hat gerade im Sommer einiges zu bieten. Neben der straffenden und formenden Wirkung an Bauch, Beinen und Po eignet sich diese Shapewear auch ideal für transparente Röcke und Kleider. In etwas längerer Form, also als "Radlerhose", lassen diese Modelle nichts durchscheinen. Gleichzeitig bieten sie ein angenehmes Tragegefühl unter Kleidern und Röcken. Tipp: Beim Kauf auf nahtlose Modelle achten, dann zeichnet sich auch nichts ab.

Figurformende Kleider

Apropos Kleider: Wer nicht nur auf eine Shaping-Hose zurückgreifen möchte, greift am besten gleich zu Shaping-Kleidern. Ob im Alltag oder unter einem eleganten Etuikleid; figurschmeichelnde Shapingkleider sind in jedem Fall eine gute Wahl.

Shaping-Badeanzüge

Wer sagt, dass Shapewear immer nur unter der Kleidung getragen werden muss? Mittlerweile gibt es auch viele Shapewear-Badeanzüge, die der perfekte Begleiter für den Urlaub sein können.

