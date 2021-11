Was kombiniert man am besten mit Batik? Dieser Frage stellen sich aktuell nicht nur die Teilnehmerinnen von "Shopping Queen", sondern auch unsere Redakteurin Kristina, die drei tolle unterschiedliche Outfits kreiert hat.

Batik ist facettenreich, bunt, lebendig – doch wie stylt man das Muster aus den 70ern heute richtig? Bei Shopping Queen muss in dieser Woche (KW46) das Motto "Over the rainbow – kreiere einen erfrischenden Look in Batik!" umgesetzt werden. Die fünf Teilnehmerinnen machen sich in der Innenstadt auf die Suche nach dem passenden Outfit. Unsere Redakteurin Kristina hat jedoch in ihrem eigenen Kleiderschrank gestöbert und drei Styles gefunden, die ihr ganz leicht nachkaufen könnt, versprochen! Da wäre sogar Guido begeistert!

Brigitte-Redakteurin Kristina mit ihrem Styling zum Shopping-Queen-Motto "Batik"

Kombination mit einem klassischen Mantel

© Kristina Laege / Privat

Batikshirt zum Business-Look? Warum nicht! Wer sich im Office nicht an einen Dresscode halten muss, der sollte Bleistiftrock und Co. auch mal lässig stylen. So kann ein klassischer Rock mit Mini-Hahnentrittmuster zu Kaschmirmantel und Boots einen neuen Dreh bekommen.

Affiliate Link Batikshirt für Damen Jetzt shoppen 16,99 €

Der Mantel von Closed ist seit Jahren mein absolutes It-Piece für den Herbst, denn er wärmt nicht nur, sondern ist auch in seinem Schnitt zeitlos (ein ähnliches Modell gibt es hier).

Affiliate Link Mantel aus Wollmischung Jetzt shoppen 70,00 €

Ebenso die schwarzen Lederboots von &other Stories, die ich auch schon den dritten Winter in Folge trage. Ich brauche tatsächlich nicht in jeder Saison eine neue Komplettausstattung. Lieber kaufe ich etwas teuer und in guter Qualität ein und erfreue mich dann mehr als ein Jahr daran.

Das Batik-Shirt als Eyecatcher stylen

© Kristina Laege / Privat

Meist trifft man mich doch eher in dunkleren Farben an, wie beispielsweise einer schwarzen Mom Jeans und einem grauen Blazer. Als Eyecatcher macht sich hierbei das Batikshirt perfekt, so wirkt der dunkle Look mit schwarzen Loafern und grauer Strickmütze weniger trist.

Für Blazer schaue ich mich am liebsten Second Hand um, denn da kann man nicht nur richtig Geld sparen und den Kauf von neuen Produkten vermeiden, es kommen einem ab und an wirklich gute Qualitäten unter! Dieser Blazer ist beispielsweise aus Kaschmir und würde neu wohl ein Vermögen kosten.

Ton in Ton für einen leichten Look

© Kristina Laege / Privat

Das Pink des Batikshirts lädt förmlich dazu ein, es mit hellen und freundlichen Farben zu kombinieren. Die rosafarbene Stoffhose mit breitem Gürtel, ein Woll-Cardigan und weiße Reeboks mit pinker Sohle kombiniere ich am liebsten für einen Café-Besuch. In den Schuhen lässt es sich im Anschluss auch gut um die Alster spazieren!

Affiliate Link &other Stories: Rosafarbene Hose mit Gürtel Jetzt shoppen 79,00 €

