Shopping Queen So stylen Brigitte-Redakteurinnen das Wochenmotto "Cardigans"

Guido Maria Kretschmer setzt bei "Shopping Queen" diesmal auf den Trend "Cardigans". Drei Brigitte-Redakteurinnen ließen sich von ihren Kleiderschränken inspirieren und zeigen, wie sie ihre Lieblingscardigan kombinieren.

Guido Maria Kretschmer und seine Sendung "Shopping Queen" greifen Woche für Woche ein neues Trend-Motto auf – die fünf Kandidatinnen setzen es dann bestmöglich um. Drei Brigitte-Redakteurinnen fragen sich: "Sind wir nicht alle eine Shopping Queen?" Um das herauszufinden, haben wir uns in drei unterschiedliche Outfits geworfen, um das Wochenmotto "Cardigans" auszuprobieren. Was Guido wohl dazu sagen würde ....

Shopping Queen: Drei Brigitte-Redakteurinnen und ihre Interpretationen des Mottos "Cardigans"

© Privat

Ulrike, Head of SEO: "Ich liebe Cardigans! Sie sind meine absolute Feelgood-Kleidung, sozusagen meine Spiritual Klamotte. Irgendwie ist man damit immer richtig angezogen. Ein weiterer Pluspunkt: Sie verleihen jedem Outfit das richtige Maß Kuscheligkeit.

So auch in diesem Look, den ich mag, weil er für viele Anlässe geeignet ist und den Herbst-Vibe sehr gut einfängt. Zu dem cremefarbenen, grob gestrickten Cardigan, der durch seine besondere Länge auffällt, habe ich ein schwarzes Blusenkleid mit Gürtel kombiniert. Mir gefällt der Lagenlook, der durch das knielange Kleid und den längeren Cardigan erzeugt wird. Damit das Outfit insgesamt keinen gedrungenen Eindruck macht, habe ich dazu kniehohe schwarze Stiefel mit einem kleinen Absatz gewählt. Gemeinsam mit dem langen Cardigan haben sie einen optisch streckenden Effekt.

Für die Extraportion Gemütlichkeit an Herbsttagen habe ich einen übergroßen, kuscheligen Schal gewählt, der die Farben des Cardigans aufgreift und den mein Mann gerne „die Decke“ nennt. Und so fühle ich mich dann auch den ganzen Tag wohlig darin eingemummelt. Der Wollschal und der grobe Strick des Cardigans bilden einen schönen Kontrast zum leichten Viscose-Stoff des Kleides, wodurch der Look auch für die letzten warmen Spätsommertage geeignet ist. Für mich ein absolutes Wohlfühl-Outfit!"

Affiliate Link Cardigan aus weichem Strick Jetzt shoppen 49,99 €

© Pia Goward

Julia, Redakteurin: "Cardigans gehören eigentlich so gar nicht zu meinem Kleiderschrank. Die Farbe Beige erst recht nicht. Doch bei diesem kurzen Cardigan (hier ein ähnliches Exemplar) konnte ich im letzten Jahr nicht nein sagen. Er ist aufgrund des sehr weiten, gecroppten Schnitts einfach extrem bequem und gemütlich – und sieht dennoch nicht so aus, als käme er aus dem Kleiderschrank meiner Oma. Das habe ich mit der Wahl meines uralten H&M-T-Shirts versucht zu unterstützen. Das Motiv stammt aus dem Disneyfilm "Bambi" und versprüht damit eher Kleinkindflair als Omacharme, was mir sehr gut in den Kram passt.

(Das Bambi-Shirt gibt es seit Jahren so nicht mehr, aber wie wäre es mit Mickey Mouse?!)

In der Kombination mit der weiten, knöchellangen schwarzen Hose, meinen geliebten Chucks und einer Beanie finde ich das Outfit recht entspannt und der Cropped-Cardigan mit seinem Zopfmuster agiert als kleiner Stilbruch zum restlichen Look. Schmuck trage ich eher selten, aber lackierte Nägel sind für mich ein Muss – passend zum dunklen Gesamtpaket natürlich in "freundlichem" Schwarz. So wird das Ganze zu einem Cardigan-Outfit, in dem ich mich nicht verkleidet fühle und sowohl Bürotage als auch Freizeitaktivitäten wie Kino- oder Cafébesuche bestens überstehe."

Affiliate Link LeGer by Lena Gercke: Strickjacke "Dita" Jetzt shoppen 89,90 € 89,90 €

© Pia Goward

Natalja, Redakteurin: In diesen königsblauen Cropped Cardigan von "& Other Stories" (hier ein ähnliches Modell) habe ich mich sofort verliebt. Die kräftige Farbe ist ein toller Blickfang und macht beim Anziehen direkt gute Laune. Ich style den Cardigan daher am liebsten als Hingucker und gestalte das restliche Outfit schlicht: Ein weißes Top zum Darunterziehen, eine High Waist Mom-Jeans (zum Beispiel von Levi's), weiße Sneakers und dezenter Schmuck – et voilà. Das gemütliche Outfit ist alltags- und bürotauglich. Bei empfindlicher Haut empfehle ich ein Longsleeve unter Strickjacken aus Wolle zu tragen, damit der Stoff auf der Haut nicht kratzt.

Aktuelle Folgen von Shopping Queen gibt es bei vox.de.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.