von Natalja Fischer Das neue Jahr ist nicht mehr weit und dir fehlt noch das passende Silvester Outfit 2022? Wir nehmen dir die Suche ab und zeigen dir hier die schönsten Teile für einen gelungenen Start ins neue Jahr.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und es ist Zeit für geselliges Beisammensein, den einen oder anderen Drink, Feuerwerke und natürlich ein glamouröses Party-Outfit, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Glitzer, Glanz und Schimmer stehen am letzten Abend des Jahres wie immer hoch im Kurs. Wir haben die schönsten Teile für dich herausgesucht und zeigen dir, wie du sie kombinieren kannst. Wir wünschen einen guten Rutsch!

Silvester-Outfits 2022: Unsere Favoriten

Glitzerkleid

Ob Minikleid mit Spaghettiträgern, Maxikleid mit langen Ärmeln, Silber, Gold, Pailletten oder Metallic: Mit einem glitzernden Kleid machst du an Silvester alles richtig. Um das Kleid elegant wirken zu lassen, kannst du es zum Beispiel mit schlichten Basics wie einem schwarzen Blazer, dezentem Schmuck und Heels kombinieren.

Kleines Schwarzes mit Glitzer-Accessoires

Ein Glitzerkleid ist dir einfach too much? Dann kannst du an Silvester auch gut ein kleines Schwarzes tragen und mit ein paar schimmernden Accessoires wie Tasche, Blazer, Haarband oder High Heels silvestertauglich stylen. Du hast noch kein kleines Schwarzes im Schrank? Dann empfehlen wir dir diese Modelle. Den Klassiker im Schrank zu haben, lohnt sich nicht nur an Silvester!

Paillettenbesetzte Hosen

Wenn Kleider nicht so dein Fall sind, ist eine schimmernde Hose eine mindestens ebenso gute Outfitwahl an Silvester. Ob Silber, Gold oder Knallbunt: Such dir deine Lieblingshose aus und kombiniere sie mit einem schlichteren Top und wenn du magst hohen Absätzen. Um den Style abzurunden, kannst du bei Ohrringen oder Haarschmuck ebenfalls auf Glitzer setzen.

Silvester Accessoires

Ob Haarspangen, Taschen oder Schmuck: Wir lieben glitzernde Accessoires am letzten Tag des Jahres und auch beim Make-up und Nagellack darf es gerne etwas glamouröser sein als sonst. Unser absoluter Favorit für die Silvesternacht: Der transparente Überlack mit glitzernden Highlights von Essie passt zu jedem Outfit und sorgt für ein funkelndes Highlight auf deinen Nägeln.

Affiliate Link Amazon: Essie Glitzernagellack für schillernde Fingernägel, Nr. 275 a cut above, Glitzer/Rosa, 13,5 ml Jetzt shoppen 7,99 €

