von Anna von Falkenburg

Wer zwischen all dem Weihnachtsfieber, dem Geschenke-Shoppen und dem vielen Glühwein ganz vergessen hat, sich um das perfekte Silvesteroutfit zu kümmern, für die/den haben wir jetzt die ultimativen Glamour-Looks für den Tanz ins neue Jahr.

Während wir noch im vollen Gange der familiären Weihnachtsfeiern sind, wird es langsam höchste Zeit, sich Gedanken um den perfekten Silvester Look zu machen. Aber wer kennt es nicht: Die Innenstädte sind komplett überfüllt, das Meiste ist schon vergriffen und beim Online-Shopping kommt zwischen den Jahren nichts mehr rechtzeitig an. Jetzt heißt es recyceln, umdenken oder gezieltes Shopping. Aber keine Panik, denn wir haben hier die fünf besten Last-Minute-Silvesteroutfits zusammengestellt.

Der Klassiker: Glitzer- und Satinkleider

Wenn wir an Silvester denken, denken wir an prunkvolle Glitzerkleider, die das Licht der Wunderkerzen reflektieren und eine schimmernde Satin-Garderobe. So kann die Wahl zu einem klassischen Glitzerkleid für die Nacht ins neue Jahr nie ein Fehler sein. Und auch ein seidig fallendes Satin-Kleid ist immer eine gute Option. Die beiden Stoffe versprühen so viel Glamour, wie kaum ein anderer Look es könnte.

Hier gibt es viele Kleider für Silvester zum Nachshoppen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der monochrome Look

Dieser Look macht Lust auf schrille Nächte! Monochrome Outfits erobern zurzeit den Modehimmel. Besonders in einer so glamourösen Nacht können wir ruhig mal richtig auffallen. Und wer dachte, bunte Strumpfhosen hätte Blair Waldorf in der Serie "Gossip Girl" vor sieben Jahren zurückgelassen, die/der hat sich getäuscht. Denn wir kombinieren unsere Heels diesen Winter zu passenden Strumpfhosen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Aufgepasst: Jetzt wird es farbenfroh. Denn wir wirken dem grauen Wetter der dunklen Jahreszeit gekonnt entgegen und kombinieren unseren bunten Heel zu einer Strumpfhose derselben Farbe. Und wenn wir noch einen draufsetzen wollen, dann kommt das Kleid in derselben Farbwahl gleich dazu.

Addison Rae im Versace-Look, Mailand Fashion Week 2021 © Jacopo Raule via / Getty Images

Mini-Begleiter

Wer noch keinen eindeutigen Silvester-Look hat, kann mit diesem Piece sein Outfit komplett machen. Nichts geht über einen trendy Minirock, der sich auch nach dem spektakulären Abend tragen lässt. Besonders in der Trendfarbe Grün macht der kleine Begleiter ordentlich was her. Einfach eine klassische Bluse zu dem Minirock, dann noch ein paar auffällige Schmuckstücke und fertig ist der NYE-Look. Das coolste an diesem Piece: Wir können den Rock auch noch nach der Silvesternacht im neuen Jahr in Szene setzen, denn Miniröcke werden wir 2022 noch oft sehen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Affiliate Link Grüner Rock von Mango über About You Jetzt shoppen 29,99 € 29,99 €

Glitzernde Oberweite

Wer Lust auf einen glitzernden Look bekommen hat, aber nicht jedes Jahr dasselbe Glitzerkleid tragen möchte, kann seinem Dresscode jetzt ein Upgrade verpassen. Dieses Silvester sind nämlich glitzernde (extra kurze) Tops der neuste Trend. Die metallic-silberglänzenden Oberteile verleihen einem sonst eher schlicht gehaltenen Look den perfekten Glamour.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Wer den gewagt kurzen Trend nicht alleine mitmachen will, schnappt sich einfach die beste Freundin und rockt den Look zu zweit.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Sexy Handschuhe

Wenn wir ein Ereignis suchen, um die sexy Handschuhe aus der Verkleidungskiste zu kramen, dann ist es definitiv die Silvesternacht. Die sexy Begleiter an den Armen geben jedem Look einen geheimnisvollen, mysteriösen Touch. Besonders in einem schlichten Schwarz verleihen die Handschuhe deinem Outfit das gewisse Etwas.

Ob transparent oder aus prunkvollem Samt, die langen Handschuhe sorgen für einen unvergesslichen Aufritt beim Silvester-Dinner. Denn nur weil wir dieses Jahr erneut keine großen Partys schmeißen können, heißt das noch lange nicht, dass unsere Outfit-Wahl nicht danach aussehen darf.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Verwendete Quellen: instagram.com