Die Skandalkleider der Royals: Diese Outfits sorgten für Aufsehen

Blumen, Blumen und nochmals Blumen finden sich in dem Outfit von Zara Philips wieder. Der hohe Beinschlitz und der abgerutschte Träger wirken so gar nicht königlich. Dazu die etwas zu sportlich geratene Sonnenbrille lassen jegliches Stilbewusstsein vermissen. Für einen Auftritt in Ascot brach die Enkelin der Queen mit diesem Look alle Styleregeln, die das Königshaus so vorgibt.