Skinny-Jeans Wenn du sie so kombinierst, ist sie nicht out

Jahrelang war sie der Modeklassiker schlechthin: die Skinny-Jeans. Doch mittlerweile ist sie vom Trend-Radar abgestiegen – fast. Denn eine Kombinationsmöglichkeit lässt unsere Fashion-Herzen noch immer höher schlagen.

Kaum eine Jeansmodell hat so lange das Trend-Bild bestimmt wie die Skinny-Jeans. Doch mittlerweile tragen wir Hosen am liebsten mit weitem Bein, lockerem Bund oder aus Strick oder Leder. Die Skinny-Jeans sieht man nur noch selten bei den Fashionistas und den Modemädchen unserer Zeit. Sie deswegen aus dem Kleiderschrank komplett zu verbannen, ist allerdings keine gute Idee. Denn für einige Kombinationsmöglichkeiten ist sie noch immer der Stars unter den Hosen.

Skinny Jeans: SO getragen lieben wir sie auch in dieser Saison

Während Skinny-Jeans früher vor allem mit taillierten Pullovern oder figurbetonten Blazern kombiniert wurden, passen sie heute perfekt zu Jacken und Blazer im Oversized-Schnitt. Warum? Weil sie sich wie Yin und Yang prima ergänzen und ein wunderbares Spiel aus optischen Gegensätzen kreieren. Cool und lässig meets feminin und körperbetont. Eine Kombination, die niemals out sein wird. So tragen wir Skinny-Jeans auch in dieser Saison.

Emma Watson © Edward Berthelot / Getty Images

Figurbetonte Röhre trifft auf Jacket oder Blazer im Oversized-Schnitt

Emma Watson macht es während der Haute Couture Fashion Week in Paris vor: Die Schauspielerin kombiniert einen Blazer mit XXL-Schulterpartie zu einer gerade geschnittenen Hose. Der Kontrast ist stark – und super stylisch.

Alexandra Lapp © Christian Vierig / Getty Images

Aber auch zu High Heels und legerem Jacket im Oversized-Schnitt und mit übergroßen Taschen lieben wir den hautengen Schnitt. Sie zaubert eine tolle Silhouette und kreiert zum lässigen Oberteil den von uns so geliebten Bruch. Optisch erinnert der Look an ein V: oben opulent, maskulin und voluminös, unten feminin, zart und figurbetont.

Beste Alternative zur dünnen Leggings

Ein weiterer Klassiker im Winter sind Stiefel. Ob als Overknee-Variante oder sportlich im Stil eines Reiterstiefels kommen wir auch in dieser Saison nicht an ihnen vorbei. Dazu lässt sich neben einer Strumpfhose oder einer Leggings ebenfalls eine enge Röhre ideal kombinieren. Denn sie schmiegt sich nicht nur perfekt ans Bein und richtet den Fokus auf den Stiefel. Auch hält sie um einiges wärmer als die dünnere Leggings – und ist somit perfekt für kalte Wintertage.

Streetstyle während der Mailander Fashion Week © Edward Berthelot / Getty Images