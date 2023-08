von Linda Shllaku Zwischen Baggy- und Oversize-Styles hatten die Skinny Jeans keine einfache Phase. Die engen Hosen machten aus der Not eine Tugend: Die 2000er-Gedächtnis-Jeans hat ein Upgrade erfahren und ist jetzt beliebter denn je.

Tief und eng musste sie sitzen! Als die Skinny Jeans Anfang der 2000er Jahre ihr Hoch feierte, war wohl kaum zu glauben, dass dieses Fashion-Statement irgendwann in die Tiefen des Kleiderschranks wandern würde. Nun ist die (nicht so) enge Hose wieder zurück, allerdings mit ein paar Anpassungen. Ganz so hauteng muss der Jeansstoff 2023 dann doch nicht am Körper liegen. Etwas Luftzirkulation tut gut, weswegen die Hosen zwar am Körper entlangfahren darf — jedoch mit genügend Platz zum Atmen und Beugen. An den Hosenbeinen als auch am Bund ist mehr Bewegungsfreiheit zu entdecken, die Jeans schneidet nicht ein, erinnert an sogenannte Straight Leg Jeans, fährt dann aber doch an der Kontur des Beines entlang. Wie wir die "neuen" Hosen jetzt stylen, zeigen wir euch hier.

Rider Jeans 2023: 1. Die Kombination mit hochwertigen Basics

Das Geld einmal lieber richtig investieren, als in zahlreiche qualitativ nicht hochwertige — vielleicht günstige Kleidungsstücke zu investieren. Wer will viel Geld für ein weißes T-Shirt oder ein schwarzes Top ausgeben? Tatsächlich hat man allerdings gerade mit den vermeintlich unaufgeregten Styles immer etwas zum Anziehen im Kleiderschrank. Zeitlos und elegant wirken ein weites T-Shirt oder ein geripptes Baumwoll-Oberteil zur geradlinigen Jeans. Die Investition lohnt sich! Hochwertige Lederschuhe wie Sandaletten, Loafer oder Ballerinas ergänzen den Auftritt nicht nur geschmackvoll, sondern auch lässig. Bloggerin Sylvie Mus beweist, wie einfach der Alltagsschick zu kombinieren ist. Goldene Kette, Ohrringe und Armband hauchen dem Look subtile Eleganz ein. Sie verzichtet auf einen eher konservativ-wirkenden Gürtel, so erhält das Outfit seine lockere Komponente.

2. Business-Casual fürs Büro

Im Büro ist meist ein formeller Dresscode angesagt. Aber muss die Skinny Jeans deshalb langweilig, schlicht oder gar öde kombiniert werden? Es ist Zeit, klassischen Looks neues Leben einzuhauchen. Influencerin Shpresa verleiht ihrem Jeans-Modell mit leicht-blauer Waschung einen Twist, indem sie ein extravagantes Hemd wählt. Clever, genau das schauen wir von ihr ab. Streifen wirken edel und klassisch, bekommen als Hemd mit voluminösen Ärmeln und mit Rundhalsausschnitt aber einen neuen Twist. Auf Modelle mit weiten Schnitten und mit spannenden Details wie Perlen, Spitze oder Cut-Out zu achten, macht jeden strengen Look zum Büro-Hingucker. Shpresa kombiniert zusätzlich einen Ledergürtel zum Outfit. Ihn unkonventionell über dem Hemd gebunden, sind keine weiteren Accessoires mehr notwendig.

3. Bereit für die Party

Zwei Accessoires machen aus jedem Basic-Jeans-Look ein Party-Outfit: die richtigen Schuhe und die richtige Tasche. Hingucker-Stilettos mit hochwertigem Lackanstrich in bunten Farben bringen Leichtigkeit und Frische in den doch schlichten Look. Eine Clutch oder ausgefallene Handtasche mit speziellem Design (zum Beispiel mit geometrisch-anmutenden Henkeln oder im fluffigen Kissen-Design) bieten dem Auge etwas zum Spielen. Wer mag, macht es wie Influencerin Brittany Xavier und sorgt am Rücken mit Cut-Out für einen weiteren Wow-Moment.