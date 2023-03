von Emely Mielke Der Frühling naht und wir haben Lust auf etwas Frisches! Da kommt der Skirt-Suits-Trend wie gerufen! Wir zeigen wie man den aufregenden Look am besten stylt.

Die Back-To-Work-Looks erobern auch dieses Jahr wieder unsere Garderobe. Mit klassischen Schnitten und im farbenfrohen Design eignet sich der Skirt-Suits-Trend perfekt, um erste Frühlingsboten willkommen zu heißen. Das Ensemble aus Blazer und Rock löst den klassischen Hosenanzug ab und macht absolut Lust auf warme Temperaturen und Sonnenschein. Wir zeigen, wie ihr den Zweiteiler am besten kombiniert.

Skirt-Suits klassisch im Oversize-Look

Um etwas mehr Gelassenheit in den Frühlingstrend 2023 zu bringen, eignen sich Oversize-Blazer. In einem klassischen Grau und mit großen Schulterpolstern ruft dieser Look geradezu nach einer Stiefel- oder Sneaker-Kombination. Ganz nebenbei sorgen schlichte Oberteile dafür, dass der Look clean und cool daherkommt.

Knallige Farben machen Lust auf den Sommer

Weil wir vom Gedanken an Sonnenschein und hohe Temperaturen nicht genug bekommen können, sind knallige Farben ideal für den Skirt-Suit-Trend. Ob Pink, Gelb oder Grün – mit dem stylischen Zweiteiler wirst du auf jeden Fall zum Hingucker. Klobigere Schuhe sorgen dafür, dass der edle Style etwas gebrochen wird und einen Hauch lässiger wirkt.

Skirt-Suit Pink © Edward Berthelot / Getty Images

Royales Flair mit Midilänge

Kate macht es vor – wir ziehen nach. Das stylische Ensemble ist vor allem bei den Royals äußerst beliebt. Während Catherine, Princess of Wales, auf einen sanften Cremeton setzt, sind uns alle Farben und Schnitte recht. Wer es aber ein bisschen klassischer und konservativer mag, der greift am besten genau wie Kate zu einem gerade geschnittenen Blazer und einen Rock in Midilänge.

Skirt-Suit: Kate © Max Mumby/Indigo / Getty Images

Hahnentritt-Muster vereint klassisch und verspielt

Wer sagt, dass ein Zweiteiler immer schlicht sein muss? Auch Muster sind beim Skirt-Suit-Ensemble äußerst willkommen. In Kombination mit Pastelltönen wirkt der Zweiteiler in Hahentritt-Muster frühlingshaft frisch. Dazu werden Accessoires in demselben Farbton getragen, und mit Statement-Sonnenbrille macht ihr hier garantiert alles richtig.

Skirt-Suit: Hahnentritt © Jeremy Moeller / Getty Images

Animal-Prints und Leder sorgen für den Wow-Effekt

Wer es ganz ausgefallen mag, der setzt in Sachen Skirt-Suit auf Animal-Print und Leder. In dieser Version wird das klassische Kleidungsstück zu einem wahren Party-Must-Have. In Kombination mit hohen Stiefeln und schlichten Accessoires setzt ihr neue Trends.

Skirt-Suit: Animal-Print © Neil Mockford / Getty Images