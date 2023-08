von Saskia Papenthin Bist du auf der Suche nach dem perfekten Alltags-Sneaker? Wir zeigen dir welche drei Sneaker die aktuellen Bestseller bei Amazon sind.

Von Sneaker Head bis Modemuffel, jede:r von uns hat seine Alltagssneaker, die zu allem und immer passen. Ob zu Sommerkleid und kurzer Hose, zur Alltagsklamotte mit Jeans und T-Shirt oder zum smarten Businesslook – klassische Sneaker gehen immer. Neben diesem größten Vorteil der Vielseitigkeit, haben Sneaker weitere Vorteile. Sie sind natürlich vor allem bequem, man fühlt sich wohl und kann wenigstens die Sorge unbequemer Schuhe, die schmerzende Füße, Blasen oder aufgeriebene Hautpartien nach sich ziehen, gedanklich direkt streichen. Außerdem sind Sneaker immer auch ein Fashionstatement – zeig mir deine Sneaker und ich sage dir, wer du bist und wie du tickst.

Für viele Fans ist ihr Turnschuh eine Art Ausdrucksmöglichkeit. Doch auch wer sich nicht zu sehr mit modischen Trends befasst, strahlt mit Sneakern an den Füßen eine gewisse Lockerheit und Coolness aus. Wenn du noch auf der Suche nach einem guten Allrounder für deinen Alltag bist, haben wir hier ein paar Tipps. Wir zeigen dir die Bestseller bei Amazon und stellen dir die drei Top-Modelle vor.

Der aktuell beliebteste Sneaker

Direkt zu erkennen ist, dass besonders Sneaker, die bequem und schlicht daherkommen, aktuell sehr beliebt sind. Gerade weiße Sneaker lieben noch immer viele, aber auch ein schwarzer Turnschuh passt zu allem. Die Nummer eins ist ein weißer, schmal geschnittener Sneaker. Das Obermaterial des Puma Smash ist Leder, das macht ihn sehr alltagstauglich, weil er auch bei Nässe getragen werden kann. Ansonsten überzeugt er durch seinen classy Schnitt und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell ist noch in vier weiteren Colorways erhältlich.

Besonders bequem ist die Top zwei

Auf Platz zwei reiht sich ein schwarzer Sneaker ein. Das Modell ist ein besonders bequemer Skechers-Sneaker. Die Marke erfreut sich vieler Fans, gerade aufgrund des besonderen Tragekomforts. Bist du in deinem Alltag, ob im Beruf oder in der Freizeit einfach viel auf den Beinen und unterwegs? Die Bewertungen des Schuhs sind eindeutig; dann ist dieser Skechers genau das richtige. Neben Tragekomfort ist auch die Passform laut einiger Rezensionen besonders gut und noch dazu sei der Treter sehr langlebig. Durch das Obermaterial (Synthetik) ist der Fuß nicht nur gut belüftet, sondern der Schuh auch besonders weich und biegsam. Vor allem das Modell in schwarz ist beliebt, aber wer es bunter mag, wird auch hier nicht enttäuscht. Der Schuh ist in unzähligen Farben verfügbar.

Am drittmeisten verkauft

Platz eins und zwei vereint wahrscheinlich der am dritthäufigsten verkaufte Sneaker bei Amazon. Wieder Skechers und wieder ein weißer Schuh. Der weiße Turnschuh hat statt Schnürsenkeln eine Gummiband-Schnürung, so sitzt dieser etwas lockerer am Fuß und ermöglicht bequemes An- und Ausziehen – und kein lästiges Bücken oder verknotete Schuhbänder mehr. Dieser Schuh bringt viele komfortable Eigenschaften mit, die ihn zu einem perfekten Freizeitschuh machen. Dass es diesen Sneaker in Reinweiß gibt, fällt vielen Kund:innen und Skechers-Fans besonders positiv auf.

Pflegehinweise für deine neuen Lieblingssneaker

Vor allem weiße Sneaker können schnell schmutzig werden, besonders, wenn du sie im Alltag viel trägst. Skechers Schuhe lassen sich meist ganz einfach in der Waschmaschine reinigen. Achte nur darauf, dass du sie bei niedriger Temperatur wäschst, denn sonst können sich Kleber verfärben oder gar lösen und andere synthetische Materialien, zum Beispiel die Dämpfung, des Turnschuhs sich verziehen. Sneaker mit Lederanteil solltest du besser nur per Hand und sehr vorsichtig reinigen, das Leder wird sonst schnell porös und brüchig.

