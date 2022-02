Der Hype um Sneaker nimmt auch 2022 nicht ab. Dass die bequemen Schuhe also in keinem Schrank mehr fehlen dürfen, ist offensichtlich. Doch woran man eine echt Fashionista erkennt? Natürlich am Styling. Das gilt auch für Sneaker.

Wollten wir früher ein bequemes oder sportliches Outfit kreieren, durften Sneaker nicht fehlen. Heute ist das Styling dieses Schuhwerks durchaus vielschichtiger. Denn schon lange verfeinern sie nicht nur Pullover und Jogginghosen: Sneaker sind mittlerweile ein Go-To für Business-Mode, ein Fashion-Statement und ein ernstzunehmender Konkurrent für High-Heels. Mehr Optionen bedeuten allerdings auch mehr Unsicherheit. Wir schaffen Klarheit und zeigen euch vier Styling-Ideen für eure Sneaker.

Sneaker im Perfect Match mit Accessoires

"Die Schuhe sollten zum Gürtel passen", "Der Sneaker sollte farblich auf die Jacke abgestimmt sein", "Schuhe und Outfit sollten einen ähnlichen Stil haben" – Kombinationsregeln rund um den Schuh gibt es viele. Doch in dieser Saison kristallisiert sich eine besonders hervor: Sneaker und Accessoires dürfen aus einer Farbfamilie stammen. Was man in der Theorie auch als 'Perfect Match der Accessoires' bezeichnen könnte, bedeutet in der Realität vor allem eins: Sneaker richten sich nach Tasche, Schal, Gürtel, Cap & Co. – oder eben anders herum. Der Effekt: Der Look wirkt im Nu harmonisch, Hose, Bluse, Blazer, Pullover dürfen gerne in schlichten Farben und aus klassischen Schnitten dazu kombiniert werden.

Sneaker im Sporty-Glamour

Auch wenn die Bandbreite der Styling-Kombination immens gestiegen ist, möchten wir auch gerne noch einmal Werbung für die altbewährte Klassiker-Kombo machen: Denn Sneaker lassen sich auch 2022 immer noch perfekt zu Hoodie und Jogginghose tragen. Damit dein Outfit allerdings weniger nach einem Gammel-Look aussieht, sondern mehr an Alltags- und Bürotauglichkeit gewinnt, solltest du nicht nur auf die Qualität deiner Loungewear achten. Auch ein farblich aufeinander abgestimmtes Duo aus Hose und Oberteil verleiht deinem Styling auf Anhieb Eleganz.

Sneaker als Blickfang

Du liebst Sneaker genauso sehr wie wir? Dann mach' sie doch beim nächsten Styling zum Hingucker deines Looks. Das gelingt natürlich besonders gut, wenn du bereits ein auffälliges Paar Sneaker im Schrank hast, aber auch weniger knallige Exemplare lassen sich zum Blickfang stylen. Wichtig hierbei: Wähle schlichte, unauffällige Farben, wenn nicht sogar einen moncohromen Look rund um deine Schuhe – das verstärkt den Effekt. Unser Tipp: Besonders Braun-Töne eignen sich für ein schlichtes Styling.

Sneaker im Duo

Mit seinem oder seiner Liebsten im "Partner-Look" zu sein, erfährt gerade ein Revival. Was früher noch als No-Go galt, ist heute vor allem in Hollywood der letzte Schrei. Wer allerdings nicht gleich mit seinem Partner/ seiner Partnerin den legendären Jeans-Allover-Auftritt von Britney Spears und Justin Timberlake bei den American Music Awards von 2001 nachahmen möchte, der oder die sollte es mal mit einer ähnlichen Schuhauswahl versuchen. Psychologen sind sich sicher: Sich matchy anzuziehen setzt Glücks- und Verliebtheitshormone frei. Klingt gut, oder? Wer das mal ausprobieren möchte, kann beispielsweise besonders gut zu identischen Sneakern greifen: nicht zu auffällig, aber super trendy. Wie stylisch das aussehen kann, beweisen uns Isabelle und Felix Hartmann.