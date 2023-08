Ob kurz oder lang, elegant oder lässig: Schon lange lieben wir den Alleskönner Jumpsuit. Wie man das It-Piece auf vielfältige Arten einsetzen und stylen kann, verraten wir euch hier! Anna Wagenleitner

Einmal reingeschlüpft und zack – 90 Prozent des Outfits sind komplett: So einfach kann das Leben sein, wenn man sich für einen Jumpsuit entscheidet! Mit Schuhen, Accessoires und Jacken kann man darüberhinaus Looks zaubern, die zu jedem Anlass passend sind.

Das gibt es zu beachten

Wichtig: Beim Kauf gilt es vor allem darauf zu achten, dass das Trendteil gut am Körper sitzt und man sich sowohl im Stehen als auch im Sitzen wohl fühlt. Wer die Taille betonen will entscheidet sich am Besten für einen hohen Bund. Locker sitzende Hüftbunde machen hingegen besonders lange Beine. Unabhängig vom Sitz ist natürlich auch der persönliche Style und der Anlass entscheidend. Wir haben drei typische Looks aufgestellt, mit denen du für (fast) jeden Anlass Jumpsuit-technisch optimal gewappnet bist!

Die drei coolsten Jumpsuits

1. Lässiger Latz

Wer es gerne sportlich mag, kann auf lässige Latzhosen oder Overalls im Denim-Look setzen. Dazu kombiniert man am besten Sneaker und Umhängetaschen oder Belt-Bags und sieht direkt nach entspanntem Street-Style aus. Für kältere und verregnete Sommertage wirft man einfach noch einen coolen Trenchcoat oder eine Jacke im oversized Stil drüber und fertig ist der "Model-Off-Duty"-Look

2. Glam it up!

Die nächste Hochzeitseinladung steht an und du hast keine Lust, den ganzen Abend am Kleid zu zupfen? Gar kein Problem, denn mit High Heels und dem geeigneten Schmuck wirkt ein Jumpsuit direkt viel eleganter und eignet sich hervorragend für besondere Anlässe. Dazu wählt man am Besten taillierte Schnitte und edle Stoffe wie Seide, sowie Overalls im Anzug-Stil. Mit einer Clutch wird der Look komplett und übersteht jeden runden Geburtstag, jede Hochzeit und jede Taufe.

3. Hello Sunshine

Auch bei hohen Temperaturen ist der Jumpsuit ein modischer Volltreffer! Leichte Stoffe und lockere Modelle sind hier die erste Wahl. Dabei kann man ganz schlicht bleiben oder den Sommer mit verspielten Designs und Prints sowie bunten Farben willkommen heißen. Schuhtechnisch wird hier auf Sandalen gesetzt, um noch mehr Sommer-Vibes zu versprühen.