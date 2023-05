von Emely Mielke Der Sommer steht in den Startlöchern und sorgt mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen dafür, dass wir unsere luftigen Outfits wieder aus dem Schrank holen können. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf? Modische Accessoires!

Der Sommer ist die ideale Jahreszeit, um unsere Garderobe aufzufrischen und neue modische Akzente zu setzen. Neben luftiger Kleidung und leichten Stoffen sind auch Accessoires unverzichtbar, um einen sommerlichen Look abzurunden und den persönlichen Stil zu unterstreichen. Von stylischen Sonnenhüten über verspielte Haaraccessoires bis hin zu angesagten Sonnenbrillen – wir zeigen die besten Accessoires für den Sommer, die deinem Outfit das gewisse Etwas verleihen.

Sonnenhüte und Tücher: Modisch und schützend zugleich

Ein Sonnenhut ist nicht nur ein praktisches Accessoire, das uns vor intensiver Sonneneinstrahlung schützt, sondern auch ein modisches Statement. Ob mit breiter Krempe, aus Stroh oder mit bunten Verzierungen – Sonnenhüte sind vielseitig und passen zu fast jedem Outfit. In Kombination mit einem langen Maxikleid sorgen sie für eine elegante Note. Aber auch Tücher in bunten, frischen Farben können im Sommer als Kopfbedeckung zu einem stylischen Accessoire werden.

Haar-Accessoires für funkelnde Highlights

Haar-Accessoires sind in dieser Saison ein absoluter Trend und eignen sich hervorragend, um deiner Sommerfrisur das gewisse Etwas zu verleihen. Von Haarbändern über Haarspangen und Haarreifen bis hin zu Scrunchies gibt es viele Möglichkeiten, verspielte Akzente zu setzen. Ein Haarband mit Blumen verleiht einem schlichten Zopf einen romantischen Touch und passt perfekt zu einem luftigen Sommerkleid. Scrunchies in knalligen Farben sind ein echter Hingucker und lassen sich zum lässigen Pferdeschwanz oder lockeren Dutt stylen. Auch Haarspangen mit Strasssteinen machen in einer Hochsteckfrisur ordentlich was her.

Sonnenbrillen: Ein absolutes Muss für den Sommer

Sonnenbrillen gelten neben ihrer Schutzfunktion auch als modischer Blickfang. Nicht umsonst sind sie im Sommer ein unverzichtbares Accessoire. Besonders angesagt sind in dieser Saison Statement-Sonnenbrillen, die mit auffälligen Formen, Farben und Details überzeugen. Cateye-Modell verleiht dem Look einen Hauch Retro-Chic, während eine verspiegelte Pilotenbrille für einen coolen und lässigen Auftritt sorgt. Kombiniert mit einer legeren Jeans oder einem schicken Sommeranzug ziehst du garantiert alle Blicke auf dich.