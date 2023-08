von Saskia Papenthin Du liebst den Sommer, doch zu viel Hitze und Mücken machen dich verrückt? Wir zeigen dir Gadgets, mit denen dein Sommer noch schöner wird.

Im Sommer zieht es uns nach draußen, wir sind unterwegs auf Festivals, im Freibad oder in der Stadt. Wir treffen uns im Park zum Grillen, gehen auf Konzerte oder erkunden die Natur. Wir genießen einfach die Wärme, den Kontakt zu unseren Lieben, die Sonnenstrahlen und die gute Laune, die uns der Sommer bringt. Damit die schönen Tage und Abende in den Sommermonaten zu tollen Marmeladenglas-Momenten werden, benötigt es meist nur kleine Optimierungen. Mit welchen Gadgets euer Sommer noch besser wird, zeigen wir euch.

Die kühle Brise immer dabei

Mit dem Nackenventilator hast du die Abkühlung immer verfügbar. Ob beim Joggen, beim Wandern in der Natur, im Büro bei der Arbeit oder einfach bei Haushaltsarbeiten – der Ventilator zum Umhängen sorgt dafür, dass du nicht ins Schwitzen gerätst. Besonders bei schwüler Hitze ist die 360-Grad-Erfrischung willkommen. Der Ventilator hat drei Windstärkestufen und arbeitet bis zu zwölf Stunden per Akkubetrieb. Optisch erinnert das Gerät an einen Kopfhörer, wie dieser ist er größenverstellbar. Der Nackenventilator sorgt für kühle Luft im Gesicht wie ein Fächer, allerdings mit dem Vorteil, dass man die Hände frei hat.

Kühlpflaster gegen Hitzköpfe

Eine gute Möglichkeit für eine schnelle Abkühlung bieten auch Kühlpflaster. Sie wirken mit Menthol und sind so gut verträglich für Groß und Klein. Für Babys und Kinder können sie bei Fieber kühlende Abhilfe verschaffen, Erwachsenen helfen sie bei Migräne, Sonnenstich, Zahn- und Muskelschmerzen oder Müdigkeit. Die Pflaster können auf jede Größe zugeschnitten werden und versprechen sicheren Halt. Ihre Wirkung soll bis zu acht Stunden anhalten.

Armbänder zum Vertreiben lästiger Mücken

Mit diesen Armbändern halten sich Mücken fern von dir. Die Armbänder erinnern optisch an Haargummis und können ebenso als diese oder als Arm- oder Fußbänder genutzt werden. Sie bestehen aus Silikon und sind extrem flexibel, sodass sie für Kinder und Erwachsene geeignet sind. Ganz ohne künstliche Chemikalien, sondern mit einer Kombination ätherischer Öle von Citronella, Geraniol und Zitronengras wirken sie effektiv. Bis zu 250 Stunden (etwa 10 Tage) halten die bunten Bänder die Mücken von dir fern und sorgen so für mehr Spaß beim Camping, auf Wanderungen in der Natur, bei der Gartenarbeit oder beim Sport.

Hitzestift gegen juckende Mückenstiche

Wenn es doch schon zu spät ist und die Mücke dich erwischt hat, hilft der Insektenstich-Heiler. Er behandelt ohne Chemie, sondern wirkt nur mit Hitze. Mit nur einem Knopfdruck reagiert der Stift mit einer intelligenten Temperaturregulierung und geht gegen Mücken, Wespen- oder Bienenstiche vor. Durch die einfache und chemiefreie Bedienung ist er auch für Kinder und Schwangere geeignet. Der Stichheiler ist mit Batterie oder Akku zu betreiben, der LED-Ring ermöglicht die Anwendung auch im Dunklen. Das Gerät ist wasserfest und kann so auch an den Strand mitgenommen werden. Innerhalb von fünf Sekunden behandelt der Stick den Mückenstich und das Jucken ist vorüber.

Kalte Getränke für heiße Sommernächte

Wiederverwendbare Wasserbomben

