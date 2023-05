von Ilka Alves Goncalves Im Herbst und Winter dominieren Sneaker und Stiefel unsere Looks! Zeit, im Frühjahr etwas daran zu ändern – natürlich ohne auf den Komfort von flachen Sohlen verzichten zu müssen. Wir zeigen dir vier flache Schuhmodelle, die auch du lieben wirst.

Nach den klobigen und derben Schuhen im Winter sehnen wir uns nach zierlichen und leichten Modellen. Wie jedes Jahr werden uns zahlreiche Sandalen mit schwindelerregendem Absatz vorgeschlagen, die uns fehlende Zentimeter schenken sollen. Doch wenn wir mal ehrlich sind, lohnt es sich nur selten, Komfort gegen Ästhetik zu tauschen. Vor allem nicht, wenn auch beides geht – und zwar mit diesen Trendschuhen.

Flache Schuhmodelle, die diese Saison unsere Herzen höherschlagen lassen

1. Der Balletcore-Trend bringt Ballerinas zurück

Ballerinas sind Schuhe, die niemals ganz aus der Mode geraten, aber selten einen Hype auslösen. Mit dem Begriff "Balletcore" hat sich das aber jetzt geändert! Designer:innen und Fashionistas schwören in der Übergangszeit nämlich auf zartrosa Looks, Tutus, Stulpen und auf sämtliche Variationen von Ballerinas. Ob mit eckiger Spitze, Mary-Jane-Riemen oder gebundenem Band– noch nie war die Auswahl größer. Ballerinas sind ein perfektes Beispiel dafür, dass simple Designs manchmal die größte Wirkung haben. Sie sind elegant und wandelbar und passen sowohl zur lockeren Jeans als auch zum kleinen Schwarzen.

2. Cloud Slides: Laufen wie auf Wolken

2021 wurden die bequemen Yeezy-Slides noch mit Argwohn betrachtet, zwei Jahre später gibt es ähnliche Schuhmodelle von verschiedensten Marken. Die Schaumstoff-Latschen überzeugen durch ihr futuristisches Design und ihre bequeme Sohle. Wie der Name bereits verrät, sollen die Schuhe sich so anfühlen, als würde man auf Wolken gehen. Sie sind wasserabweisend und damit eine tolle Schuhvariante für den Strand. Aber auch mit Jeans gehen die Cloud Slides stylische Verbindungen ein.

3. Pumps – aber bequem

Per Definition sind Pumps weit ausgeschnittene, jedoch hinten und vorne geschlossene Halbschuhe, die in der Höhe ihres Absatzes von drei bis rund zehn Zentimeter variieren können. Doch was sind schon Vorgaben, wenn im Frühling vor allem flache Modelle schwer angesagt sind! Wir wählen den niedrigen Absatz! Ob bei Vagabond, Ferragamo oder Massimo Dutti, die eleganten UND bequemen Schuhe sind auf dem Vormarsch. Der Vorteil: Unter langen Hosen wirken sie wie hohe Pumps, in denen man aber viel länger gehen und stehen kann.

4. Kitten Heels: Der gemütliche Kompromiss

Wer die Ästhetik eines Absatzes liebt, aber hohe Absätze nicht gewohnt ist, sollte auf Kitten Heels setzen. Die kurzen Absätze, die bereits in den 2000er-Jahren groß im Trend lagen, sind zwar nicht nach jedermanns Geschmack, mit langer Spitze und reduzierten Design, wie es Anine Bing trägt, aber ein absoluter Eyecatcher. Wichtig hierbei ist: Weniger ist mehr. Cleane Designs und Naturfarben lassen das Trendbarometer ausschlagen.