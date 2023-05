von Emely Mielke Nazan Eckes macht es vor – wir ziehen nach. Deshalb ist die Marlene-Hose wirklich für jede:n geeignet.

Wir lieben es, uns Styling-Inspirationen von Stars zu holen - Moderatorin Nazan Eckes ist da eine der besten Quellen, denn mit ihren vielfältigen Looks ist sie eine echte Styling-Queen, von der wir uns gerne etwas abschauen. Auch in ihrem neuesten Post greift sie auf eine Sommerhose zurück, die wir alle im Schrank haben sollten: die Marlene-Hose.

Benannt nach der deutschen Schauspielerin Marlene Dietrich, wurde die weit geschnittene Hose bereits in den 1930er Jahren populär. Neben ihrem fließenden Schnitt lässt sie sich wunderbar zu den unterschiedlichsten Looks kombinieren und ist gleichzeitig für verschiedene Anlässe geeignet. Neben seiner Bequemlichkeit hat der zeitlose Klassiker aber noch einen ganz anderen Vorteil. Der weite Schnitt der Marlene-Hose kann helfen, bestimmte Problemzonen zu kaschieren und eine schmeichelnde Silhouette zu zaubern. Sie betont die Taille und verlängert optisch die Beine, was zu einem vorteilhaften Gesamtbild führt – der perfekte Figurschmeichler eben. Nazan kombiniert zu ihrer braunen Hose ein trägerloses Top und Pumps in Leo-Optik. Goldschmuck in Form von Kreolen und Armbändern, sowie goldene Akzente an Tasche oder Brille runden den lässigen Look ab.

Marlene-Hose: Auch bei anderen Promis ein Must-Have

Doch nicht nur Nazan Eckes schwört auf den Modeklassiker, auch Hollywoodstars wie Andie McDowell oder Catherine Zeta Jones setzen auf die ausgestellte Hose. Auch die Schuhwahl lässt sich individuell an die elegante Hose anpassen. Sowohl High Heels als auch flache Sandalen sorgen für einen coolen Mix. Durch den leichten Stoff ist die Hose übrigens besonders gut für den Frühling und Sommer geeignet. In Kombination mit einem farblich passenden Blazer lässt sich aus der weiten Hose auch ein cooler Hosenanzug-Look kreieren.