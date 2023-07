3 Modelle, die nicht nur Máxima, Mathilde und Co. jetzt lieben

von Linda Shllaku Der Sommer ist für schöne Kleider gemacht. Da empfinden auch die Royals so, welche uns bei ihren Auftritten zeigen, welche Modelle wirklich im Trend sind.

Die Temperaturen kitzeln am oberen Ende des Thermometers, die Sonne scheint, das Leben ist schön: Der Sommer ist da, klopft vor allem bei Zara Tindall, Königin Máxima und Königin Letizia an die Türe. Im Gepäck hat er wunderschöne Kleider, die nicht nur den Angehörigen der Königshäuser von England bis nach Spanien blendend stehen, sondern auch uns für den Bummel in der Stadt oder den Tag im Büro adrett einkleiden. Drei Styles stechen dabei besonders ins Auge.

Sommerkleider der Royals: 1. Süße Blumenkleider

Es ist völlig egal, ob es sich um ein enges Etui-Kleid wie bei Letizia handelt, oder ein luftig-flatterndes Modell mit verspielten Volants, wie man es zuletzt an Prinzessin Sofia gesehen hat. Blumen machen Laune! Als Symbol für natürliche Schönheit erinnern sie an prächtige Gärten oder opulente Sträuße. Der Anblick der blühenden Pflanzen erheitert und erhellt das Gemüt! Kein Wunder, dass man sich so als Träger:in einen Stimmungsboost für den Tag beschert. Passt zum Muster: zarte Pastelltöne!

Königin Letizia von Spanien © Carlos Alvarez / Getty Images

2. Weiß trifft florale Spitze

Leichtigkeit als auch Frische assoziiert man mit weißen Kleidern, sie sind perfekt für die heiße Sommerzeit geeignet. Schließlich reflektiert Weiß das Sonnenlicht und hält den Körper damit angenehm kühl. Doch, auch unter dem modischen Aspekt leistet Weiß hervorragende Arbeit. Zara Tindall zeigt im Kleid von Scanlan Theodore, wie wir den Trend tragen: in Form von romantischer Spitze! Das luftdurchlässige Material lässt den Körper atmen und ist zugleich ein raffinierter Hingucker. Mit kleinem Kragen oder betonter Taille wirken die Modelle klassisch, aber für den Alltag nicht gekünstelt oder drüber. Träger:innen können sich an langen oder ausgestellten Looks ausprobieren — die Designs kennen keine Grenzen.

3. Grafische Designs

Königin Máxima der Niederlande und Königin Mathilde von Belgien zeigen sich im trendsicheren Doppel. Ihre mittellangen Sommerkleider bestechen vor allem durch die grafischen Aufdrucke. Linien, Dreiecke, Quadrate, Kreise treffen auf künstliche Blumen! Der Mix aus süßen und geometrischen Elementen wirkt genauso aufregend wie nur ein Element im Einzeldruck. An Königin Mathilde erkennt man deutlich den Unterschied zu den oben erwähnten, verspielten Blumenkleidern. Diese begeistern nämlich im Allover-Muster. Anders also, als beim grafischen Trend, bei dem lediglich Abbildungen der Blumen groß und vereinzelt platziert werden. Dadurch wirken die Stücke modern und künstlerisch.

Königin Máxima (l.) und Königin Mathilde (r.) © Dana Press