von Julika Holz Bequem und stilvoll durch den Sommer: Diese drei Lieblingslooks im Juli laden zum Träumen ein und sorgen für jede Menge gute Laune, Urlaubsflair pur und sind perfekt für den Hochsommer geeignet.

Endlich, Sommer! Doch auch wenn wir die warme Jahreszeit lieben, kommt es nicht selten zu einigen modischen Schwierigkeiten. Bei steigenden Temperaturen wird es zunehmend komplizierter, sich noch stylish zu kleiden und dabei nicht tagtäglich zur bequemsten und einfachsten Outfit-Kombination zu greifen. Damit ihr im Juli nicht mit dieser Problematik konfrontiert werdet, zeigt unsere Moderedakteurin drei Kleidungsstücke für den Sommer, mit denen ihr problemlos und natürlich modisch durch die noch so heißen Tage kommt.

1. Co-Ords

Zugegeben, bislang waren Sommerkleider ein Highlight für alle Entscheidungsunfreudigen wie mich, die vor allem bei 30 Grad plus schnell in die “Ich hab nichts zum Anziehen”-Mentalität rutschen. Binnen weniger Sekunden ist das Outfit fertig? Musik in meinen Ohren. Doch mit diesem entscheidenden Vorteil kann auch ein anderer Trend punkten und dabei noch cooler aussehen: Co-Ord-Sets. Wie der Name “Co-Ord”, der sich vom englischen Wort “to coordinate”, also "koordinieren" ableitet, schon besagt, handelt es sich um harmonisierende Zweiteiler.

Egal ob fließende Blusen oder Crop-Tops, gepaart mit darauf abgestimmten Hosen, Shorts oder Röcken im selben Muster und selbem Material – hier wirkt alles wie aus einem Guss. Genau meine Ästhetik und daher ein Look, den ich im Juli definitiv nicht in meinem Kleiderschranken missen möchte!

2. Neues Traumpaar: Jean(s) und Maxi

Denim ist ein Dauerbrenner. Ob als Hose oder Hemd, in regelmäßigen Abständen entflammt die alte Liebe aufs Neue. Aber auf den Jeansrock in Überlänge waren die meisten von uns wohl lange nicht gefasst. Bitte anschnallen und bereit für eine neue Flamme machen! Der Trend kommt – passend zum Hochsommer – mit voller Wucht und trifft direkt ins Modeherz. Statt angestaubtem Öko-Image kommt der Maxi-Rock in Denim in dieser Saison nämlich mit Schlitz an der Vorderseite daher. Das macht ihn luftiger bei Hitzewallungen und doppelt aufregend. Denn der Allrounder mag durch seine Grundlage zwar weniger sexy sein, als der Mini, dafür ist er jedoch auch eleganter und alltagstauglicher. Hervorblitzende (gebräunte) Beine gibt's inklusive. Das coolste Beinkleid, das sich aktuell finden lässt.

3. Küstenzauber trifft Wilden Westen mit dem Coastal Cowgirl-Chic

Urlaub in der dänischen Küste oder doch zum Rodeo in den mittleren Westen der USA? Mit diesem Look ist beides drin! Und zwar ganz unabhängig von Wohnort und Alter mit der Coastal Cowgirl-Ästhetik. Die kombiniert Western-Pieces mit cleanen sowie minimalistischen Teilen. So wird die Sommergarderobe nicht nur cool wie im wilden Westen, sondern auch schick wie in Skandinavien. Kernelemente sind hochwertige Cowboystiefel oder ein Flanellhemd und zarte Wolltops, Häkelstrickjacken und Co. Kein Wunder, dass die lässigen und dennoch äußerst femininen Trendteile in Kopenhagen und Stockholm schon als Must-wear gelten.