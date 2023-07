von Julika Holz Sie sind echte Stilikonen. Was Catherine, Princess of Wales und Herzogin Sophie tragen, wollen tausende Frauen auch haben. Unmöglich wegen der Schere zwischen Royal- und Normalo-Budget? Auf keinen Fall! Dieses Lieblingslabel der Royals ist absolut bezahlbar.

Elegant, klassisch, alltagstauglich: Sobald Catherine, Princess of Wales, oder Herzogin Sophie von Edinburgh zusammen auftreten, haben alle nur noch Augen für sie. Kein Wunder, die beiden Royals sind nicht nur supersympathisch, sondern auch superstylisch. Innerhalb der vergangenen Jahre konnten wir Kate und Sophie an der Seite ihrer heutigen Ehemänner Prinz William und Prinz Edward dabei zusehen, wie sie zu ihrem ikonischen Stil fanden. Und auf den ist Verlass: Denn so gerne sie auch auf echte Designerteile setzten, mindestens genauso oft kommen auch erschwinglichere Teile zum Einsatz. Wie sagen nur "Kate-Effekt". Ihr aktuelles Lower-Budget-Lieblingslabel: Beulah London.

Sommer-Liebling 2023: Aktuell tragen Kate und Sophie fast nur Beulah London

Ihren ersten großen Auftritt bekam die Marke beim Wimbledon Tennis Championships in London im Juli 2021. Damals überreichte Catherine die Trophäe des Men’s Single Finale in einem blassrosa Gürtelkleid von Beulah London. Spätestens 2023 ist das erschwingliche Designerlabel nun definitiv nicht mehr aus dem Kleiderschrank von Kate, aber auch Herzogin Sophie wegzudenken. Innerhalb des vergangenen Monats kam fünf Mal ein Kleid von Beulah London bei der britischen Royals zum Einsatz, zwei Mal wählte die Princess of Wales ein Design des Hauses, drei Mal die Herzogin von Edinburgh. Na, wenn das mal keine gute Quote ist!

Erst 2021 und jetzt schon wieder: Kate liebt ihr "Ahana"-Kleid in Rosa. © Max Mumby/Indigo/ / Getty Images

Diese Modelle lieben die Royals

Schön sind sie natürlich alle, doch die Modelle "Yahvi" und "Ahana" scheinen es den Royals besonders angetan zu haben. Vor allem Kate scheint der Vintage-Look mit Faltenrock und schmalem Kragen des "Ahana"-Kleides überzeugt zu haben. Genauso wie der Preis für unter 400 Pfund die Princess of Wales wohl überzeugt haben dürfte. Die Frau von Williams Onkel Prinz Edward wählte hingegen sowohl bei der Trooping the Color-Parade als auch einem Besuch im Irak das schlichtere "Yahvi" mit Glockenärmelchen und seitlicher Knopfleiste.

Auch mit ihrem Kleid setzt Sophie auf die Crème de la Crème der hübschen Sommerkleider. © Mark Cuthbert/UK Press / Getty Images

Kleidermarke mit Mission

Das Besondere: Die Kleider von Beulah London punkten nicht nur mit Eleganz, sondern haben auch einen besonderen Charity-Aspekt. Denn die Marke setzt sich für Frauen ein, die Opfer von Zwangsprostitution und Sexsklaverei in Indien wurden. Ein Teil des Erlöses des Labels wird daher dafür verwendet, Frauen durch den Erwerb qualifizierter Handwerkstechniken und durch nachhaltige Beschäftigung den Weg aus der Armut zu erleichtern. Auf der Website der Fashionlabels heißt es dazu: “Beulah ist entstanden, um positive Veränderungen und wirtschaftliche Unabhängigkeit dieser Frauen zu bewirken.”

Bei einem Poloturnier von Prinz William strahlt Catherine in einem hellblauen Kleid von Beulah London. © Max Mumby/Indigo / Getty Images

Gegründet wurde die Marke von der Frau von Kates Ex

Gegründet wurde die Brand übrigens von keiner Unbekannten. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lavinia Brennan rief Lady Natasha Rufus Isaacs die Marke 2010 ins Leben. Bei dem Namen klingelt es irgendwie? Richtig, Lady Natasha Rufus Isaacs ist nicht nur durch ihren adligen Freundeskreis bekannt, zudem auch Prinzen Harry und William gehören, sie ist auch mit Kates Ex-Freund Rupert Finch verheiratet. Tatsächlich verbindet Catherine und die Designerin mittlerweile sogar eine Freundschaft. Wie praktisch, wenn daraus dann auch die perfekte Werbeplattform für das eigene Bekleidungslabel entsteht.

Brigitte