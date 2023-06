Neckholder-Tops feiern ein großes Comeback, doch wie sehen sie am besten aus?

von Ilka Alves Goncalves Millennials werden sich wahrscheinlich noch gut an den großen Neckholder-Trend der 00er-Jahre erinnern. Wer hätte gedacht, dass der Look zwanzig Jahre später erneut einen großen Fashion-Peek haben wird. Doch ein paar Sachen haben sich seitdem geändert.

Anfang des Jahres haben wir bereits geschrieben: "Ein weiterer Fashion-Trend aus den 2000er-Jahren erobert sich die Laufstege zurück: der Neckholder." Neckholder-Styles sind wahrscheinlich eines der größten Fashion-Trends 2023 und sind dem Y2K-Style unterzuordnen. Während in der Vergangenheit vor allem schlichte, breite Träger getragen wurden, sind es diesen Sommer viel auffälligere Modelle, die angesagt sind. Wie man sie stylt, worauf man achten sollte und welche Modelle Wow-Faktor haben, erfährst du hier.

Sommertrend 2023: So tragen wir Neckholder-Tops

Neckholder-Tops im Bikini-Stil

Besonders spannend ist ein Mode-Comeback, wenn es ein Udpate bekommen hat. Die früheren Neckholder-Tops mit tiefem V-Ausschnitt und breitem Riemen gleichen in diesem Sommer vielmehr einem Bikini-Oberteil als einem Top. Ein Bustier, das einer liegenden Acht gleicht, mündet in einer Nackenkordell. Ein stylisches Cut-Out unterhalb der Brust bringt Abwechslung in die Garderobe. Aus langweilig wird plötzlich spannend und man strahlt gleich Urlaubsfeeling aus. Unser Tipp: Die Haut vorher mit einem Selbstbräuner behandeln, das verstärkt den Holidays-Charakter des Outfits.

Gekreuzte Träger

Manchmal muss das Rad nicht neu erfunden werden. Neckholder-Tops erhalten einfach einen neuen Träger und schon wirken sie moderner und schmeicheln gleichzeitig unserer Figur. Tops mit gekreuztem Träger haben den Vorteil, dass die Schulterpartie positiv betont wird, sodass der Arm definierter aussieht. Fashionista Grece bevorzugt ein schwarzes Modell, bei den Farben ist uns aber in der kommenden Sommersaison keine Grenzen gesetzt. Wer allerdings etwas Inspiration benötigt, kann sich hier bei den Farbtrends 2023 inspirieren lassen.

Der klassische Neckholder

Gute Nachrichten für alle, die bereits in den 00er-Jahren Neckholder-Tops getragen haben, der klassische Schnitt liegt ebenfalls noch hoch im Kurs. Ob als Kleid oder Crop-Top, der V-Ausschnitt erhält viele Variationen diesen Sommer. Cool sehen vor allem gecroppte Tops zu Maxi-Röcken oder Cargo-Hosen aus.