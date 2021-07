Das shoppen Fashionistas in diesem Sommer

Wir haben tolle Insights in Sachen Sommertrends! Diese beiden It-Pieces sind momentan der absolute Verkaufsschlager – und eins davon hat uns wirklich überrascht ...

Dank Instagram & Co. können wir uns beinahe täglich neue Inspiration von unseren Lieblingsinfluencern und Fashionvorbildern holen. Doch jetzt gibt es noch eine weitere Fashion-Quelle, die uns Einblicke in die Sommer-Trends 2021 gibt. Denn der Online-Handel ASOS hat spannende News darüber, was gerade von seinen rund 25 Millionen Kunden am liebsten bestellt wird.

Ein kleiner Teaser vorweg: Mit einem der beiden meist gekauften Trends hätten wir niemals gerechnet ...

Sommertrend 1: Das Vichy-Dress

Ein absoluter Verkaufsschlager ist das sogenannte Vichy-Dress. Sein Abverkauf hat sich um satte 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Und wir verstehen den Hype: Denn das so typische Quadrat-Muster wirkt nicht nur edel, vor allem in Schwarz-Weiß, es passt auch zu so gut wie jedem Figurtyp. Für mehr Frische setzt am besten auf knallige Farben. Dadurch, dass die Farbe ja fast immer mit weißen Quadraten gebrochen wird, kann es auch nie "too much" wirken.

Wie stylisch das Vichy-Dress in der Maxi-Variante aussehen kann, zeigt uns Alessandra de Osma, Prinzessin von Hannover. Wer lieber nur kleine Akzente mit dem Vichy-Muster setzen möchte, der wählt anstelle eines Kleides, lieber ein Top oder ein Shirt mit dem Muster und kombiniert es beispielsweise mit einer weißen Jeanshose mit ausfallendem Schnitt.

Sommertrend 2: Zehentrenner Sandalen

Zehentrenner im Sommer? Das klingt erstmal wenig bahnbrechend. Doch der Twist der klassischen Sommer-Schuhe ist der Absatz. Denn statt sie wie gewohnt in der flachen Variante zu tragen, werden Zehentrenner im Onlineshop jetzt in der Absatz-Variante hoch und runter bestellt. Zugegeben: Der Anblick ist etwas gewöhnungsbedürftig. Doch in Kombination mit einer derzeit ebenfalls angesagten Bermuda-Shorts sind die Schuhe alltagstauglich. Neben dem Absatz haben die Zehentrenner Sandalen einen weiteren Twist: Sie kommen besonders gut in Pastell-Tönen, wie Flieder oder Hellgrün zur Geltung. Aber auch die Version in einem knalligen Violett, wie Xenia Adonts es ihren Followern auf Instagram vormacht, ist im Sommer ein absolutes Must-have.

