Sonja Zietlow: Ihre Looks im Wandel der Zeit

Neue Frisur, neues Glück! Die Haare trägt Sonja jetzt etwas länger und heller und erschien zum "Woman of the Year Award" in einem schwarzen Ensemble, bestehend aus kurzem Faltenrock und transparenter Bluse. Die Bindungen an den Armen sind etwas gewöhnungsbedürftig, genauso wie der auffällige Glitzer-Gürtel. Die schwarzen Stiefel wollen nicht so recht zum Rest des Looks passen.