von Julia Koschel Ob modisches Accessoire oder in ihrer ursprünglichen Funktion als Sonnenschutz – mit einer Sonnenbrille ist das Leben einfach schöner (und unsere Outfits auch). Wir haben für euch die neusten Sonnenbrillen-Trends 2023 aufgespürt.

Sonnenbrillen-Trends kommen und gehen. 2023 sehen wir aber einmal mehr alte Bekannte wieder. Andere Modelle verschwinden hingegen (hoffentlich auf Nimmerwiedersehen) aus unserem Blickfeld. Stichwort: schnelle Brille. Welche Sonnenbrillen in diesem Jahr unsere Augen schützen und unsere Styles upgraden? Seht selbst.

Sonnenbrillen-Trends: Diese Modelle tragen wir 2023

"Was gut ist, kommt wieder", könnte ein Wandtattoo lauten. Bei Sonnenbrillen würden wir dieser Aussage dennoch zustimmen. Denn schaut man sich die Sonnenbrillen-Trends 2023 an, so entdecken wir doch ein paar Stile und Modelle, die waren und sind gut – und sind deswegen wiedergekommen. Dazu zählen zum Beispiel auch klassische Retro-Sonnenbrillen, die an wirklich entfernte Jahrzehnte erinnern, aber auch Cat-Eye-Sonnenbrillen. Diese und weitere Favoriten gibt es jetzt in der Übersicht.

Helle, farbige Gläser

Bye-bye metallic-verspiegelte Pilotenbrillen, hello helle, farbige Gläser. Dank weiterentwickelter Techniken können Sonnenbrillen mit hellen Gläsern heutzutage genauso gut schützen wie ihre dunklen Freunde. Das machen wir uns gern zunutze, denn das ermöglicht uns eine besonders große Bandbreite an Farben. Zusammen mit heller, farbiger Kleidung sieht das sofort nach Frühling und Sommer aus.

Cat Eye

Sonnenbrillen mit Cat-Eye-Shape sind aus der Mode nicht wegzudenken. Dabei müssen diese nicht zwangsläufig dunkel ausfallen. Auch hellere Modelle finden sich in den Sonnenbrillen-Trends 2023 wieder. Ebenfalls weiterhin modern: Cat-Eye-Sonnenbrillen mit Animalprint und Hornoptik.

Retro

Saison für Saison gibt es immer wieder Retro-Sonnenbrillen, die Modeherzen höher schlagen lassen. Kein Wunder. Schließlich haben sich viele Modelle über die Zeit bewährt und mit den Jahrzehnten nicht an Schönheit verloren. Dazu gehören Sonnenbrillen aus den Sixties wie die großen Modelle, die schon Jackie Kennedy getragen hat.

Ovale Modelle

Statt superschmaler Modelle oder gar einer schnellen Brille setzen wir in diesem Jahr lieber auf ovale Sonnenbrillen. Diese gibt es in allen möglichen Varianten, mit hellen oder dunklen Gläsern, dicken und dünnen Brillenrändern und so weiter. Da findet ihr sicher ein Modell, das zu euch und eurer Garderobe passt.

Brillenkette als Accessoire

Ihr habt bereits euer Lieblingsmodell gefunden und möchtet dennoch ein wenig Abwechslung in euer Sonnenbrillen-Game bringen? Dann schaut euch doch mal die Brillenkette als Accessoire an. Diese gibt es heutzutage wieder vermehrt und in allen möglichen Farben, Designs und Materialien.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.