Sophia Loren Vom "hässlichen Entlein" zum schönsten aller Schwäne

Am 20. September 2021 ist Sophia Loren 87 Jahre alt geworden. Bis heute gilt sie als eine der schönsten Frauen der Welt, hat ihren Sexappeal nie verloren. Wir zeigen euch die aufregendsten Looks der "Femme fatale" der Filmszene.

Sexsymbol und Mutterfigur in einem, Leinwandgöttin und "Mamma Nazionale" der Italiener – die Karriere der Sophia Loren, 86, ist kometenhaft. Am Sonntag (20. September 2021) feierte sie ihren 87. Geburtstag. Bis heute gilt sie als eine der schönsten, aufregendsten und verführerischsten Frauen der Welt. Doch Ruhm und Ehre musste sie sich hart erarbeiten. Seit den 50er-Jahren sorgt Loren immer wieder für Schnappatmung, vor allem bei ihren männlichen Bewunderern.

Kein Wunder, Loren hat in ihrer fast 70-jährigen Karriere den einen oder anderen Wow-Look präsentiert. Voluminöse Pelzmäntel, große Sonnenbrillen und verspielte Hüte gehörten ebenso zu ihren Outfits wie unvergleichlich heiße Kleider. Die Italienerin setzte mit jedem ihrer Looks ein Statement, Fans weltweit warteten damals sehnlichst auf neue Auftritte der Style Queen, um ihre Looks nachzuahmen.

Sophia Loren macht Lingerie-Look leinwandtauglich

In "Die Millionärin" aus dem Jahr 1960 trug Sophia Loren einen Look, der so einigen Kinobesuchern den Atem geraubt haben dürfte. Die Italienerin verkörperte in dem Film eine wohlhabende Frau, die alles besitzt, was sie sich wünscht – außer einem Mann. Bis heute unvergessen: ihr ikonischer "Lingerie Look" aus der Feder von Pierre Balmain.

Sophia Loren in "Die Millionärin" © Getty Images

Das sexy Dessous-Set, bestehend aus Korsage und Strumpfhaltern, betonte die Kurven der rassigen Italienerin perfekt. In Kombination mit weißen Seidenhandschuhen und mehrreihiger Perlenkette wirkte der scharfe Look fast schon gesellschaftstauglich. Und das in den Ausläufern der prüden 50er Jahre – Sophia Loren sorgte mit ihrem sexy Style sicherlich mit für die Emanzipation der weiblichen Sexualität.

Gewagt, gewagter, Sophia Loren © Getty Images

Sanduhr par excellence

Keine verkörperte die Sanduhr-Silhouette so perfekt wie Sophia Loren. Ob im eng anliegenden Mididress oder im eleganten Kostüm – die weiblichen Rundungen der Italienerin erhielten durch eine besondere Schnittführung stets größte Aufmerksamkeit. Sophia Loren konnte in jenen Kleidern und Röcken ihre Kurven ebenso perfekt inszenieren, wie ihre Sexiness zur Schau stellen.

Was Marilyn kann, kann Sophia Loren schon lange © Getty Images

Die Sanduhr-Silhouette ist wie für sie gemacht © Getty Images

Style-Queens tragen Gold

Auffallen um jeden Preis? Das dürfte bis heute Sophia Lorens Devise in Sachen Style sein. Und in welcher Farbe fällt man mehr auf als in Gold?! Auf einer Pressekonferenz in London erschien die Schauspielerin in einem schimmernden Dress, das nicht nur ihren Körper in Szene setzte, sondern sie selbst wie eine Statue erstrahlen ließ.

Sophia Loren liebt den ganz großen Auftritt – in Gold gelingt ihr das! © Getty Images

Bis heute modisch versiert

87 Jahre ist Sophia Loren mittlerweile alt, an Sexiness hat sie nichts eingebüßt. Auch im hohen Alter zeigt die Italienerin noch immer gerne, was sie hat – geizt nicht mit ihren Reizen.

Sophia Loren im tief dekolletierten Jackett © Getty Images