Adelshochzeit in München! Ludwig, Prinz von Bayern, und Sophie-Alexandra Evekink haben sich am Samstag, den 20. Mai 2023, das Jawort in der Theatinerkirche in Bayern gegeben. Ein besonderes Augenmerk liegt natürlich auf dem Kleid der Braut, das geschickt Tradition und Moderne vereint.

Sie sind selten, aber es gibt sie noch heute: Adelshochzeiten in Deutschland. Ludwig, Prinz von Bayern, 40, und Sophie-Alexandra Evekink, 33, bringen am 20. Mai 2023 Royal-Glamour für ihre kirchliche Trauung nach München. Vor Familie und Freunden treten sie vor den Altar, um sich den heiligen Bund der Ehe zu schwören. Auf welche Designer:innen die Braut bei ihrem Kleid setzt, welche Kleider die Blumenmädchen tragen haben und wie die Gäste aussehen, erfahrt ihr hier.

Sophie-Alexandra Evekink: Sie verleiht ihrem Brautkleid Bedeutung

Die Hochzeit von Ludwig, Prinz von Bayern, und Sophie-Alexandra Evekink ist natürlich nicht mit anderen Adelshochzeiten zu vergleichen, trotzdem ist es eine Veranstaltung, die unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. "Es fehlt zwar der imperiale Glanz ein wenig, dafür kommt die bayerische Sympathie dazu, die beinahe noch schöner ist”, beschreibt Ludwig gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" das geplante Fest. Auch die Braut verbindet ihre alte und neue Heimat in ihrem Brautlook – und setzt damit noch ein politisches Statement. So lässt sie ihren langen Brautschleier von der ukrainischen Designerin WONA herstellen, in dem niederländische, kanadische und bayerische Elemente integriert sind.

Das Brautkleid selbst ist aus der Feder der libanesisch-amerikanischen Designerin Reem Acra. Es ist ein Spitzenkleid in leichter A-Linie, das mit aufwendig bestickten Blumen-Details bearbeitet wurde. Eine enge Corsage und eine Sweetheart-Neckline geben dem eher klassischen Design einen modernen Twist. Fertiggestellt wurde das Kleid in München von Serine Touaiti von My Fair Dress.

Mit Traditionen wird nicht gebrochen

Wie es die Tradition so will, tritt auch die neue Prinzessin von Bayern mit etwas Blauem und Altem vor den Altar. Wie das Haus Bayern auf dem Instagram-Account bestätigt, habe die Cousine des Bräutigams ein Taschentuch aus einem Stoff von der Großmutter der Braut mit blauen Stickereien angefertigt.

15 Blumenkinder für ewige Liebe

Doch nicht nur die Braut verzückt an dem schönen Liebesfest: Die 15 Blumenkinder erinnern an alte Zeiten. Wie bei anderen Adelshochzeiten auch haben sich Sophie-Alexandra und Ludwig für Blumenkinder entschieden. Für das Design der niedlichen Festtagsgarderobe ist Schneiderin Gabi Nitzl, mit Unterstützung von ihren beiden Töchtern verantwortlich. Als Inspiration der Kleider und Pumphosen diente ein altes Gemälde von Heinrich, Prinz von Bayern, der Sohn des Kronprinzen Rupprecht. Insgesamt wurden 15 Gewänder aus Doupion-Seide gefertigt, die mit Blumenkränzen und Bindegürteln komplettiert wurden.

Ein altes Gemälde von Heinrich, Prinz von Bayern, diente als Inspiration für die Kleider und Pumphosen. © Dana Press

Die Hochzeitsgäste bestechen, doch SIE sticht heraus

Einen farblichen Dresscode der Hochzeitsgäste lässt sich nicht erkennen, jedoch tragen die meisten Frauen eine Kopfbedeckung in Form eines Hutes oder Fascinator. Diese ungeschriebene Styling-Regel hat man bereits in der Vergangenheit bei verschiedensten Royal-Weddings beobachten können. Farblich dominieren vor allem rote und blaue Looks, aber auch bunte Kleider sind in der diesjährigen Hochzeitssaison sehr beliebt.

No-Go oder eine verjährte Regel? Karin Söder entscheidet sich für ein Kleid in Weiß. © Dana Press

Ein Gast-Paar sticht modisch jedoch aus der Masse hervor. Während Markus Söder auf einen klassischen blauen Anzug setzt für die Adelshochzeit, verwundert die Kleiderwahl seiner Ehefrau Karin umso mehr. Karin Söder erscheint in einem weißen Kleid mit passendem Mantel – eigentlich ein No-Go bei Hochzeiten. Großflächige Muster lockern jedoch den "Brautlook" etwas auf, sodass es fast wie ein zartes Rosé wirkt.