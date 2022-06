Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns Inspiration aus der Männer-Garderobe nehmen. Dieses Mal hat es uns die Baumwoll-Shorts angetan – warum? Das erfahrt ihr hier.

Ob Jeans, Hemd oder Blazer: Immer wieder tragen wir Pieces, die auch direkt aus dem Kleiderschrank unseres Freundes stammen könnten. Sogenannte Boyfriend-Styles sind einfach lässig, sportlich und ultracool – kein Wunder also, dass uns auch in diesem Sommer ein neuer Trend aus dieser Kategorie erwartet.

Sportliche Baumwoll-Shorts: Darum lieben wir sie jetzt

Shorts sind schon seit einiger Zeit ganz oben auf der Shopping-Liste der internationalen Fashionistas. In Kombination mit einem Oversized-Blazer prägen vor allem Leinenshorts in Knallfarben den Streetstyle der Saison. Doch jetzt wird es noch eine Spur sportlicher: Denn mit Baumwoll-Shorts treffen Tennis-Shorts auf Boyfriend-Boxer. Erkennungsmerkmale: meist in Blautönen gehalten, mit extragroßen Eingriffstaschen und mit Gummizug versehen. Die meisten Pieces sind aus Popeline hergestellt, einem weichen, luftigen, besonders robusten und atmungsaktiven Baumwoll-Stoff – perfekt also für heiße Sommertage.

Wie wir den Look tragen, ohne dass es zu sportlich aussieht

Ein paar Kniffe müssen wir beim Stylen dieser Shorts auf jeden Fall beachten, sonst wirkt der Look nicht lässig, sondern eher nachlässig. Wir lieben die Kombination mit einem Oversized-Blazer, der verleiht dem ganzen im Nu einen Business-Stempel. Dazu noch Chunky-Schmuck aus oder Silber oder Gold – und neidische Blicke sind dir garantiert. Auch bei den Schuhen kannst du mit Mules oder weißen Sneakern nichts falsch machen.

Besonders angetan haben es uns Modelle in Blau-Tönen. Die lassen sich besonders gut zu Blazern und Shirts in Weiß oder Creme-Tönen kombinieren. Das Shirt entweder in der Crop-Version dazu stylen, oder in die Hose stecken – so kreiert ihre eine tolle Taille und sorgt für ausgeglichene Proportionen.