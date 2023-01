Auf schnellem Fuß

Öfter mal spazieren gehen! Das ist mit diesem Sneaker definitiv machbar. Der "Nike Air Max Bliss" kombiniert Sportlichkeit mit Style. Ein besonderer Hingucker? Das metallische Silber kombiniert mit dem leuchtenden Neongrün. Also, ab in die Schuhe und los in die Parks. Über Nike, kostet ca. 140 Euro.

Mehr