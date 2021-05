Darauf kommt es beim Styling ihrer Looks besonders an

Star-Stylistin verrät Darauf kommt es beim Styling ihrer Looks besonders an

von Hannah Lutterbach

Kaum ein Tag vergeht, an dem Model Hailey Bieber nicht auf irgendeiner Best-Dressed-Liste landet. Sei es in lässigen Looks, die Jogginghosen auf einmal wieder alltagstauglich machen, oder einem perfekt durchdachten Business-Outfit mit Lederblazer und Heels – das Model hat sich in den letzten Jahren zur absoluten Fashion Ikone entwickelt. Doch nicht ohne Hilfe ...

HaileyBieber gegeistert regelmäßig durch kreative Looks – manchmal extravagant und aufwendig, manchmal ganz entspannt und für jedermann tragbar. Doch bei der Zusammenstellung ihrer Outfits greift ihr eine Dame besonders unter die Arme: Stylistin MaeveReilly. Glücklicherweise hat bessere Styling-Hälfte von HaileyBieber ihre Styling-Geheimnisse nicht für sich behalten und erzählt, auf was sie beim Kreieren ihrer Outfits besonders Wert legt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Hailey Bieber: Vorbilder? Ja! Kopieren? Nein!

Wenn Maeve und Hailey ihre Looks durchsprechen gibt es definitiv Vorbilder: Der edle Stil von Rosie Huntington-Whiteley, oder auch die ausgefallenen Looks von Sängerin Rihanna inspirieren das blonde Duo regelmäßig. Dennoch liegt die Betonung auf "inspirieren". "Am Ende des Tages hören wir immer auf unser Bauchgefühl und fragen uns: Bist das du? Das ist super wichtig," gibt Maeve gegenüber des amerikanischen Senders E! zu. Und somit werden alle Outfits auf Haileys Geschmack und Figur abgestimmt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Alle Augen auf die Accessoires

"Wir haben die Schuhe gesehen und wussten, dass das die Inspiration für den ganzen Look war! Uns war klar: Die Accessoires müssen der Fokuspunkt des Outfits sein" erzählt Maeve. Und genau das beweist Hailey immer und immer wieder und verwandelt somit typische Alltagskombis aus Jeans und Blazer in perfekt durchdachte Looks. Besonders mit knalligen Accessoires setzt das Duo Akzente, die jedes noch so schlichte Outfit zu einem modischen Meisterwerk machen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Monochrom geht einfach immer!

Kaum jemand trägt so oft und so gut monochrome Looks wie Frau Bieber höchst persönlich. Sei es ihr dramatischer Lila-Look, den sie zu den Schauen in Paris trug, oder diese All-White-Kombination, die edler nicht aussehen könnte. Wer sein Outfit also besonders hochwertig wirken lassen möchte, wählt einen Ton-in-Ton-Look. Vor allem schlichte Farben wie Beige, Creme und Braun wirken zeitlos, hochwertig und super elegant.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Es darf auch mal lässiger sein

"Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren". Ja gut, bei dieser Aussage müssen wir Karl Lagerfeld leider widersprechen. Denn dieses Foto der Blondine beweist: Auch im Jogger kann man stylisch aussehen. Hierbei gibt es eine goldene Regel zu befolgen: Wer es unten lässig angehen lässt, gibt dafür oben Gas. So kombiniert Hailey regelmäßig sportliche Jogginghosen mit edlen Blazern und macht sie dadurch nicht nur altagstauglich, sondern zum absoluten Must-Have.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Männerkleidung? Aber gerne doch!

XXL-Coats, weite Hoodies und lässig geschnittene Shirts wirken automatisch etwas cooler, wenn sie aus der Männerabteilung stammen. Auch Hailey hat schon zugegeben, sich das ein oder andere Mal bei ihrem Ehemann Justin bedient zu haben. Aber auch bei ihren Shoppingtrips greifen Maeve und Hailey gerne mal zu lässigen Teilen aus der Herrenabteilung. Besonders beliebt? Jacketts und Mäntel.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Quelle: instagram.com, eonline.com, youtube.de, eigene Recherche