von Emely Mielke

Ist weniger eigentlich immer mehr? Bei diesem Fashion Comeback ganz bestimmt nicht! Statement Shoulders gehören diese Saison zu den tonangebenden Trends schlechthin und lassen dein Outfit garantiert zum Hingucker werden.

Sie sind zurück und zwar facettenreicher denn je! Dass betonte Schultern Trendsetter-Potential haben lässt sich mit Blick auf die 80er Jahre schnell bestätigen. Im Frühjahr 2022 sind sie nun wieder da und zeigen sich in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ob mit Puffärmeln, Rüsche und Spitze oder doch angelehnt an die 80er, wir zeigen welche Pieces bei deinem Outfit für eine ordentliche Portion Extravaganz sorgen.

Bring the 80's Back: Schulterpolster in Extra Large

80's Alarm! Auf den Laufstegen der Welt sind sie schon zurück: extra große Schulterpolster. Ob als Mantel oder Blazer, diese Saison scheint die Betonung der Schultern gar nicht groß genug sein zu können.

Schulterpolster auch auf der Fashion Week– Saint Laurent: PFW Womenswear Fall/Winter 2022/2023 © SplashNews / Splashnews.com

Aber nicht nur Jacken eignen sich um den Trend der 80's wieder aufzugreifen, auch Kleider sind eine gute Option, die Schultern in den Vordergrund zu bringen. Bei der Kleiderwahl eignen sich, passend zum Frühling besonders gut kräftige Farben. Mit doppelreihigen Blazerkleid im klassischen Schnitt zeigt Anna Rosa Vitiello wie cool der Statement–Look sein kann.

Power mit Puff

Auch in Sachen Puffärmel, heißt es jetzt: Pump Up the Volume! Extragroße Puffärmel setzen nicht nur ein Statement, sie finden sich vor allem diesen Frühling in vielen Kollektionen wieder. Ob als Kleid oder Bluse, die gigantische Betonung der Schultern durch die gebauschte Form findet sowohl in romantischen, als auch in sexy Outfit-Kombis Anklang.

Wer für eine besonders extravagante Inszenierung der Schulterpartie sorgen will, kann es machen wie Model Molly Chiang. Wie wäre es einfach mit einzelnen Puffärmeln? Lassen sich beliebig kombinieren und sorgen garantiert für ein Statement–Look.

Bring it on the Top: eine Extraportion Rüschen und Spitze bitte!

Wem die Hervorhebung der Schultern durch unterschiedliche Schnitte nicht genug ist, der kann beim Statement-Look auch auf eine zusätzliche Betonung setzten. Ausführungen mit Spitze oder Rüsche ziehen garantiert alle Blicke auf sich und verleihen deinem Outfit in Kombination mit frischen Farben gleichzeitig einen Hauch von Frühling.

Besonders gut zur Geltung kommen die Statement Shoulders in Kombi mit Strick, der sich farblich von der Rüsche oder Spitze absetzt. So kreiert ihr einen frischen Look, der gleichzeitig super trendy ist!