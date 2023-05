Statt Jeansjacke: Im Frühling tragen wir jetzt diese Übergangsjacken

von Ilka Alves Goncalves Jeansjacken galten lange als sichere Bank, wenn es um Übergangsjacken ging. Diesen Frühling lassen wir das beliebte Stück mal im Schrank hängen und setzen lieber auf diese stylischen Alternativen.

Die Sonnenstunden nehmen immer weiter zu, so ganz beständig ist die Wetterlage aber noch immer nicht. Verständlich, schließlich ist der Sommeranfang auch erst am 21. Juni. Bis dahin überbrücken wir die Zeit mit stylischen Übergangsjacken, die nicht zu dick, nicht zu dünn und trotzdem modern sind. Ihr denkt jetzt an Jeansjacken oder einen Trenchcoat? Dann lasst euch überraschen, diesen Frühling haben wir uns nämlich in ganz andere Modelle verliebt.

1. Lederjacken tragen wir jetzt im Piloten-Stil

Lederjacken sind nach Jeansjacken wahrscheinlich die bekannteste und beliebteste Wahl im Frühjahr. Das liegt zum einen daran, dass das dicke Material vor Wind und Kälte schützt, uns aber bei höheren Temperaturen nicht ins Schwitzen bringt. Hatten derbe Biker-Schnitte in den letzten Jahren noch die Nase vorne, sind es diese Saison vor allem coole Pilotenjacken, die von den Fashionistas hoch und runter getragen werden. Ob kurz oder im oversized Schnitt ist dabei egal. Fündig wird man aktuell unter anderem bei Zara, Bershka oder Superdry.

2. Ein Wiedersehen mit Bomberjacken

Bomberjacken sind schon in der letzten Wintersaison ein großes Fashion-Thema gewesen und auch im Frühling bleiben sie uns erhalten. Übergroß und in Naturtönen wie olivgrün oder beige zieren sie nun die Kleiderstangen sämtlicher Influencer. Schwarze Modelle sind ebenfalls sehr beliebt und werden gerne zu weiten Hosenmodellen und Crop-Tops kombiniert. Stylische Modelle haben wir bei Asos, The Frankie Shop und & Other Stories gesehen.

3. Übergangsjacke mit Stil: der Wollblazer

Designerin Anine Bing liebt sie, French-Fashionista Caroline de Maigret gibt ihnen ein cooles Update: Frauen Ü-30 haben Wollblazer für sich entdeckt. Im Grunde sehen sie aus wie Herren-Jacketts oder Blazer im Oversize-Schnitt und zeichnen sich durch eine hohe Webdichte aus, die vor Kälte und Wind schützt. Man kann den Wollblazer sowohl im Büro also auch zur Party tragen, weshalb die Jacke für so viele Frauen einfach unschlagbar ist. Wer sich ebenfalls von den edlen Modellen überzeugen möchte, wird bei & Other Stories oder Anine Bing fündig.